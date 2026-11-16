USR și PNL au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în urma controversei privind disponibilitatea medicamentului Lyrica în farmacii. Cele două partide îl acuză pe ministrul PSD de modul în care a reacționat după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat că nu își poate procura tratamentul necesar după chimioterapie. Moțiunea urmează să fie depusă miercuri, potrivit inițiatorilor.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la Parlament, unde reprezentanții USR și PNL au criticat atât reacția inițială a ministrului Sănătății, cât și situația aprovizionării cu medicamente.

Cele două formațiuni consideră că Alexandru Rogobete nu a gestionat corespunzător problema semnalată de jurnalista Liliana Ruse, după ce acesta a prezentat date oficiale privind existența unor stocuri de Lyrica și medicamente generice în România.

Deputata USR Diana Stoica a declarat că ministrul Sănătății ar fi trebuit să se concentreze asupra identificării unei soluții pentru pacienții care nu găsesc medicamentele prescrise, în loc să conteste public informațiile prezentate de jurnalistă.

Parlamentara a susținut că situația semnalată de Liliana Ruse reflectă dificultățile cu care se confruntă și alți pacienți oncologici atunci când încearcă să își procure tratamentele.

„O jurnalistă a semnalat absenţa unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureştiul şi pe care nu a reuşit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviinţă, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă şi să certe pacienţii oncologici din ţara noastră, care ştiţi că de multe ori au fost în această situaţie nedreaptă, de a nu-şi găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecţiuni cronice foarte grave de care suferă”, a spus deputatul USR Diana Stoica, într-o conferinţă de presă, la Parlament.

Declarațiile au fost făcute în contextul anunțului privind depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Sănătății.

Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a criticat activitatea lui Alexandru Rogobete și a făcut referire la mandatele acestuia în fruntea Ministerului Sănătății. Liberalul a afirmat că actualul ministru nu a rezolvat problemele rămase din mandatul anterior și a susținut că situația aprovizionării cu medicamente continuă să fie una dintre dificultățile sistemului sanitar.

Gabriel Andronache a declarat că a constatat că „domnul Rogobete a predat greaua moştenire domnului Rogobete”.

„Iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul că a promis foarte multe spitale, vreo 24 şi nu s-au realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi şi obiectul moţiunii simple”, a arătat Andronache.

Prin moțiunea anunțată, USR și PNL intenționează să aducă în dezbaterea parlamentară situația medicamentelor și modul în care ministrul Sănătății a gestionat reclamațiile privind disponibilitatea acestora.

Deputatul PNL Adrian Cosma a criticat, la rândul său, declarațiile făcute de Alexandru Rogobete în scandalul Lyrica.

Liberalul a susținut că reacția ministrului a afectat pacienții oncologici care se confruntă deja cu dificultăți în obținerea tratamentelor prescrise.

„Nu puteam sta nepăsător la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Probabil ne urmăresc mii de pacienţi oncologici de pe patul de spital sau de acasă care aşteaptă şi vor o speranţă, pentru că viaţa lor azi a fost dată peste cap de un anunţ iresponsabil al unui ministru care nu are suflet, al unui ministru care nu şi-a înţeles rolul. Ei bine, pentru asta suntem aici, să nu fim de acord cu astfel de atitudine de dezinteres a unui ministru care jigneşte”, a spus şi liberalul Adrian Cosma.

Acesta a afirmat că Alexandru Rogobete „a jignit mii de oameni, mii de pacienţi oncologici care au speranţa că statul le rezolvă problema şi este un aliat în problema serioasă pe care o au”.

Adrian Cosma a continuat criticile, acuzându-l pe ministru că acordă prea multă atenție aparițiilor publice și prea puțină problemelor din sistemul sanitar.

„Domnul ministru Rogobete nu a înţeles că trebuie să iasă din rolul de influencer. El în continuare se crede influencer. Eu am crezut că în perioada cât în vară cât erau ieşiţi de la guvernare, când tânjea să ajungă înapoi ministru al sănătăţii, era o perioadă în care îşi făcea publicitate, în care făcea opoziţie, să zicem. Dar de o lună este înapoi, în fotoliu pe care l-a lăsat la Ministerul Sănătăţii şi nu a înţeles că este acolo să rezolve probleme. Tot el nu a înţeles că medicina se face cu suflet şi cu medicamente. Ei bine, astăzi, mii de oameni care îşi pun speranţa într-un sistem de sănătate care să fie de partea lor, au primit un răspuns, un nu hotărât şi au fost şi certaţi de către ministrul iresponsabil Rogobete”, a mai arătat Cosma.

Parlamentarul liberal a confirmat că PNL va participa alături de USR la demersul parlamentar împotriva ministrului PSD.

„Partidul Naţional Liberal împreună cu USR vom demara acest demers prin care trebuie să-i spunem clar şi apăsat influencerului ministrului Rogobete că trebuie să plece acasă. Asta nu e o jucărie, nu ne jucăm cu vieţile oamenilor şi nu putem accepta o astfel de irresponsabilitate. Într-o lună, de când a revenit la Ministerul Sănătăţii, nu am văzut nicio soluţie la problemele reale din sistemul de sănătate. A avut grijă să-şi protejeze baronii, am văzut un mare anunţ legat de o aşa zisă platformă care vine să centralizeze nemulţumirile. Ce credeţi că va fi cu acea platformă? Acolo unde se vor sesiza probleme ale baronilor, vor fi secretizate. Dacă vor fi de pe la adversari anumite probleme semnalate, va face circ şi îşi va pune iar vreo 7-8 microfoane, cum face la fiecare ieşire şi vizită prin ţară, să facă spectacol. Nu de spectacol au nevoie pacienţii din România, domnule Rogobete. Au nevoie de soluţii, de responsabilitate. Staţi mai mult pe la Minister şi încercaţi să rezolvaţi problemele”, a completat liberalul.

Controversa a început după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat public că nu mai găsește în farmacii medicamentul Lyrica, de care are nevoie pentru problemele provocate de tratamentul cu chimioterapie.

Duminică după-amiază, Alexandru Rogobete a reacționat și a anunțat că în România există peste 2,3 milioane de unități de Lyrica și de medicamente generice care conțin aceeași substanță activă, pregabalina.

Ministrul a admis atunci că există situații în care anumite produse nu sunt disponibile imediat în fiecare farmacie, chiar dacă figurează în stocurile raportate la nivel național. Răspunsul oficialului a provocat reacții, iar luni Alexandru Rogobete a revenit asupra subiectului și le-a cerut scuze pacienților oncologici.

Ministrul a recunoscut că modul în care a prezentat inițial informațiile despre stocurile de medicamente a putut fi perceput drept lipsit de empatie, însă a transmis că nu aceasta a fost intenția sa.

Tot luni, ministrul Sănătății a anunțat că a convocat de urgență o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor din domeniul farmaceutic.

Discuțiile au vizat disponibilitatea medicamentului Lyrica și a produselor generice care conțin pregabalină, precum și problemele de distribuție semnalate în farmacii.

Anunțul ministrului a venit în aceeași zi în care USR și PNL au comunicat intenția de a depune o moțiune simplă împotriva sa. Potrivit reprezentanților celor două partide, documentul urmează să fie depus miercuri, 18 noiembrie 2026.