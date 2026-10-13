Politica

Andronache anunță că PNL poate renunța la guvernare. Apel către social-democrați

Andronache anunță că PNL poate renunța la guvernare. Apel către social-democrațiGabriel Andronache. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partidul Național Liberal (PNL) este dispus să renunțe la participarea la guvernare pentru a contribui la deblocarea crizei politice, susține liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache. Acesta afirmă că formațiunea sa nu se opune instalării Guvernului Niculescu și le cere social-democraților să explice de ce resping soluția propusă de liberali. Declarațiile au fost făcute marți, pe fondul disputelor politice privind formarea noului Executiv și identificarea unei formule care să permită depășirea impasului.

Gabriel Andronache susține că PNL a propus o soluție pentru deblocarea crizei

Liderul deputaților PNL afirmă că liberalii au prezentat o variantă prin care situația politică ar putea fi deblocată, fără ca partidul să insiste să păstreze funcții în viitorul Guvern.

„PNL este gata să renunțe la guvernare pentru deblocarea situației. În timp ce PNL e constructiv, PSD e absurd și distructiv. PNL nu blochează instalarea Guvernului Niculescu. PNL a oferit deja o cale de deblocare, fără să revendice participarea la putere. Cei care resping această posibilitate, adică cei din PSD, trebuie să explice de ce se opun și de ce prelungesc criza”, a scris Gabriel Andronache pe Facebook.

Prin această poziție, liberalul susține că partidul său este dispus să renunțe la participarea la putere pentru a facilita formarea noului Executiv. În același timp, acesta atribuie PSD responsabilitatea pentru prelungirea blocajului politic.

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sursa: Facebook

Liderul deputaților liberali acuză PSD că urmărește împărțirea funcțiilor

Gabriel Andronache consideră că între propunerea liberalilor și abordarea social-democraților există diferențe semnificative. Potrivit acestuia, PNL urmărește identificarea unei soluții pentru conducerea țării, în timp ce PSD ar pune accentul pe distribuirea funcțiilor politice.

„Diferența de abordare e evidentă. România are nevoie de un acord asupra priorităților țării, nu de o nouă negociere pentru împărțire de posturi”, a subliniat liderul deputaților PNL.

Declarațiile evidențiază divergențele dintre cele două partide în privința formulei de guvernare și a condițiilor necesare pentru instalarea noului Cabinet.

Formarea Guvernului Niculescu rămâne în centrul disputelor politice

Poziția exprimată de Gabriel Andronache plasează în centrul discuțiilor posibilitatea formării unui Guvern Niculescu fără participarea PNL la putere. Liberalul susține că partidul său a venit cu o variantă pentru depășirea crizei și că PSD trebuie să își justifice opoziția față de această propunere.

În declarațiile sale, Andronache insistă asupra necesității unui acord privind prioritățile României și critică negocierile pe care le consideră orientate spre împărțirea funcțiilor.

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