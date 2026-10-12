Premierul interimar Ilie Bolojan a respins apelul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind refacerea coaliției de guvernare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul PNL i-a acuzat pe social-democrați că au contribuit la demiterea Guvernului, iar acum îi solicită să continue să conducă Executivul. Bolojan a anunțat că liberalii sunt dispuși să susțină învestirea unui nou Cabinet, inclusiv unul tehnocrat, dar fără să intre din nou la guvernare alături de PSD.

Premierul interimar a susținut că PSD i-a cerut inițial să plece din funcție, iar acum îi solicită să continue guvernarea, în condițiile în care actualul Cabinet are atribuții limitate.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a scris Bolojan.

Liderul liberal a afirmat că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline, capabil să își asume deciziile necesare. Potrivit acestuia, PNL poate contribui la instalarea unui nou Cabinet în Parlament chiar dacă nu va avea reprezentanți în componența acestuia.

Bolojan a declarat că i-a comunicat premierului desemnat, Luca Niculescu, disponibilitatea liberalilor de a susține învestirea, împreună cu cerințele partidului.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț”, a transmis acesta.

Premierul interimar a avansat posibilitatea formării unui Executiv tehnocrat, care să beneficieze de sprijinul partidelor parlamentare în baza unor înțelegeri separate. În această variantă, prim-ministrul ar urma să încheie acorduri cu formațiunile politice, în care să fie stabilite obiectivele asumate și termenele pentru realizarea lor.

Unul dintre punctele care ar trebui incluse în aceste acorduri este adoptarea bugetului pentru anul 2027. Bolojan a susținut că liberalii își vor respecta angajamentele și nu vor împiedica aplicarea măsurilor pe care le consideră necesare.

„PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili”, a scris premierul.

În același mesaj, președintele PNL a respins categoric posibilitatea revenirii liberalilor într-un Guvern comun cu social-democrații.

Bolojan a motivat această decizie prin neînțelegerile dintre cele două partide și prin acuzațiile privind nerespectarea angajamentelor politice.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a criticat și poziția PSD față de politicile economice aplicate de actualul Executiv. Liderul liberal a susținut că social-democrații contestă măsurile Guvernului, dar cer în același timp ca acesta să își continue activitatea.

„PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare”, a transmis acesta.

Bolojan a invocat finalizarea PNRR, evaluările agențiilor de rating și îndeplinirea angajamentelor asumate drept argumente în apărarea activității Cabinetului.

„Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte”.

În final, premierul interimar a acuzat PSD că evită preluarea responsabilității guvernării pentru a nu suporta eventualele consecințe politice.

„PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze”, a conchis premierul.