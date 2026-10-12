Politica

PSD îi dă lui Grindeanu mandat pentru negocieri și pregătește alegeri anticipate

PSD îi dă lui Grindeanu mandat pentru negocieri și pregătește alegeri anticipateSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că, în ședinșa de luni, privind votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu, cu social democrații sunt pregătiți pentru aleeri anticipate, însă nu-și doresc acest lucru.

Conducerea PSD i-a acordat luni, în unanimitate, lui Grindeanu, un mandat extins pentru negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu. Mandatul include și discuțiile privind ministerele care ar putea reveni social-democraților în viitorul Guvern.

În aceeași ședință, liderii PSD au aprobat în unanimitate înființarea unui grup de lucru care să pregătească legislația și procedurile necesare în eventualitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate.

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