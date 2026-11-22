În diminețile geroase, mulți șoferi pornesc motorul și îl lasă să funcționeze pe loc timp de 5, 10 sau chiar 15 minute, convinși că trebuie să ajungă la temperatura optimă înainte de plecare. Obiceiul vine dintr-o perioadă în care tehnologia motoarelor era diferită, însă pentru cele mai multe automobile moderne încălzirea îndelungată la ralanti nu mai este necesară. Recomandarea generală este să aștepți câteva zeci de secunde după pornire, apoi să pleci și să conduci fără să forțezi motorul.

La motoarele mai vechi, în special la cele echipate cu carburator, încălzirea înainte de plecare avea un rol important. Alimentarea cu combustibil și controlul amestecului aer-combustibil depindeau într-o măsură mai mare de temperatură, iar motorul putea funcționa neregulat sau se putea opri dacă era solicitat imediat după pornire.

Mașinile moderne folosesc sisteme electronice de injecție și senzori care adaptează funcționarea motorului la temperatura de afară. În plus, uleiurile de motor actuale sunt concepute să asigure lubrifierea într-un interval larg de temperaturi. Imediat după pornire, pompa pune uleiul în circulație și îl distribuie către componentele care au nevoie de ungere. Asta nu înseamnă că motorul este deja încălzit complet, ci doar că nu trebuie lăsat să funcționeze mult timp pe loc pentru a putea fi folosit.

Potrivit recomandărilor AAA și Consumer Reports, pentru majoritatea mașinilor moderne este suficientă o perioadă scurtă de funcționare la ralanti, cât timp șoferul își pune centura și își reglează oglinzile. În condiții de frig extrem, poate fi nevoie de puțin mai mult timp, în funcție de automobil și de indicațiile producătorului.

După ce ai pornit motorul, nu accelera puternic și nu încerca să îl turezi pentru a-l încălzi mai repede. Lasă-l să funcționeze câteva zeci de secunde, apoi pornește lin. În primele minute, evită accelerațiile bruște, turațiile ridicate și solicitarea excesivă a motorului.

Motorul ajunge, de regulă, mai repede la temperatura de funcționare în mers moderat decât dacă este lăsat să funcționeze pe loc. În același timp, nu doar motorul are nevoie să se încălzească: uleiul din transmisie și celelalte componente ale sistemului de rulare ajung treptat la condițiile normale de funcționare în timpul deplasării.

Este important să nu confunzi încălzirea motorului cu dezghețarea mașinii. Chiar dacă motorul poate fi pornit și mașina poate pleca după un interval scurt, șoferul trebuie să curețe complet parbrizul, luneta, geamurile laterale, oglinzile și farurile. Nu porni la drum cu vizibilitatea afectată de gheață, zăpadă sau condens. Dacă este nevoie, lasă motorul să funcționeze cât timp sistemul de dezaburire își face efectul și cureți geamurile.

Așteptarea îndelungată nu oferă, în mod obișnuit, un avantaj proporțional cu timpul consumat. Motorul rece funcționează inițial cu un consum mai mare de combustibil, iar menținerea lui la ralanti prelungește această perioadă fără să încălzească eficient toate componentele mașinii.

În plus, funcționarea inutilă pe loc înseamnă combustibil consumat și emisii suplimentare. Recomandările Natural Resources Canada arată că încălzirea prin deplasare la viteză moderată este, în general, mai eficientă decât ralantiul prelungit.

Da. Temperatura foarte scăzută, tipul motorului, vechimea mașinii și recomandările producătorului pot schimba rutina de pornire. La unele motoare diesel, șoferul trebuie să aștepte stingerea martorului bujiilor incandescente înainte de pornire. În cazul gerului extrem, poate fi justificată o perioadă ceva mai lungă de funcționare la ralanti. Mașinile vechi pot avea, de asemenea, particularități care impun o abordare diferită.

Pentru automobilele echipate cu încălzitor auxiliar sau cu sistem de preîncălzire a motorului, trebuie respectate instrucțiunile producătorului. Iar alegerea uleiului potrivit pentru motor și pentru temperaturile la care este folosită mașina rămâne esențială.

Așa că, pentru cele mai multe mașini moderne, nu este nevoie să încălzești motorul 10-15 minute înainte să pleci iarna. Lasă-l să funcționeze scurt după pornire, asigură-te că ai vizibilitate bună și condu prudent în primele minute. Motorul se va încălzi treptat în mers, fără ralanti prelungit și fără solicitări inutile.