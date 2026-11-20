Liderul Partidului Național Liberal și fostul premier al României, Ilie Bolojan, lansează un atac ferm la adresa executivului format majoritar din social-democrați, criticând modul în care a fost adusă în spațiul public tema reorganizării administrative. Politicianul califică inițiativa guvernamentală drept una lipsită de substanță și de o strategie coerentă, acuzând actuala putere că lansează promisiuni fără acoperire. În acest context, liberalii au demarat o serie de consultări interne cu aleșii locali, urmând ca la începutul lunii decembrie să prezinte o poziție oficială și argumentată pe această temă de interes major.

Aflat vineri seară la Sibiu, unde a susținut o conferință de presă, președintele PNL a taxat lipsa unui document concret care să stea la baza dezbaterilor privind viitorul administrației locale. El a subliniat discrepanțele evidente dintre mesajele transmise de reprezentanții Ministerului Dezvoltării, cei ai Guvernului și liderii de partid ai PSD.

”În primul rând, dacă ar fi să fac un comentariu general, este un proiect care a fost demarat în mod neserios. Nu poţi să vii să arunci tema reorganizării administrative, care are un impact mare asupra cetăţenilor multor localităţi, fără să vii cu un proiect şi să discuţi pe ceva concret. Şi vedem declaraţii care sunt într-un fel la Ministerul Dezvoltării, vedem alte declaraţii la partid, vedem alte declaraţii la Guvern. Până în momentul de faţă, nu există un astfel de proiect serios. În afară de ce s-a anunţat astăzi privind comasarea voluntară, care se poate face pe baza actualei legislaţii, fără niciun fel de modificări legislative, nu există nimic serios”, a afirmat Ilie Bolojan.

Pentru a fundamenta o propunere viabilă, conducerea PNL a decis să asculte vocea celor care gestionează direct problemele comunităților locale. După ce a purtat deja discuții cu edilii de municipii, liderul liberal a anunțat că marți va avea loc o întâlnire de lucru cu primarii de comune din întreaga țară. Scopul acestor consultări este evaluarea impactului real pe care o eventuală reformă l-ar avea în teritoriu.

”Vom avea un punct de vedere în perioada următoare, la începutul lunii decembrie. România are nevoie de o reorganizare a administraţiei, trebuia să o facem mai demult, dar asta trebuie gândită într-o cheie cât se poate de serioasă. Gândiţi-vă că, dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată”, a argumentat Bolojan.

Fostul prim-ministru a atras atenția că reforma administrativ-teritorială nu trebuie privită exclusiv printr-o lentilă contabilă. El consideră că o reorganizare autentică trebuie să vizeze creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și identificarea unor motoare reale de dezvoltare economică. Totodată, Bolojan a amintit de opoziția manifestată anterior de social-democrați atunci când s-a pus problema reducerii cheltuielilor bugetare.

”Simpla reducere de cheltuieli, la care PSD s-a opus în toate lunile în care am discutat acest lucru, e necesară, dar nu e suficientă. Şi este o fractură logică între tot ceea ce au făcut până acum şi anunţurile pe care le fac, dar sunt de tipul celor cu care s-au obişnuit: promisiuni care sunt făcute, care sunt amânate în speranţa că românii vor uita de ele”, a adăugat Bolojan.

Referindu-se la soluțiile vehiculate de actualul executiv, liderul liberal a precizat că legislația în vigoare oferă deja instrumentele necesare pentru ca unitățile administrativ-teritoriale să fuzioneze, dacă există voință politică și administrativă la nivel local. În opinia sa, dacă autoritățile din două comune ajung la un acord, procesul se poate realiza fără niciun fel de problemă și fără a fi nevoie de noi intervenții legislative.

În încheiere, Ilie Bolojan a explicat și motivul pentru care nu a inițiat o astfel de reformă de amploare în perioada în care a condus Guvernul. El a subliniat că un demers de o asemenea importanță necesită un consens politic larg, iar în timpul mandatului său nu a existat un acord între partidele aflate la guvernare pe acest subiect.