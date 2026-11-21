Formația AS Roma a obținut o victorie clară, sâmbătă seara, în deplasare, pe terenul formației Parma, în etapa a 12-a din Serie A.

Echipa capitolină s-a impus cu scorul de 5-1, iar principalul protagonist al partidei de pe Stadio Ennio Tardini a fost atacantul olandez Donyell Malen, autorul a patru dintre golurile oaspeților.

Malen a deschis scorul în minutul 39, după o primă parte în care Roma a reușit să treacă în avantaj înainte de pauză.

Parma a revenit în joc în minutul 54, când Elphege a înscris și a restabilit egalitatea. Gazdele au reușit astfel să echilibreze temporar partida, însă reacția Romei a fost rapidă, iar Malen a readus formația oaspete în avantaj.

Atacantul olandez a punctat din nou în minutul 68, ducând scorul la 2-1 pentru echipa din capitala Italiei. Trei minute mai târziu, în minutul 71, Rodrigo Mora a înscris și a mărit diferența la două goluri. Roma a continuat să atace, iar Malen a revenit pe lista marcatorilor în minutul 77, când a dus scorul la 4-1.

Olandezul nu se oprise însă aici. El a marcat și ultimul gol al întâlnirii, completându-și astfel prestația cu patru reușite și stabilind scorul final, 5-1 pentru AS Roma. Pentru Parma, reușita lui Elphege din minutul 54 a fost singurul gol al partidei.

Succesul obținut pe terenul Parmei le-a adus romanilor trei puncte importante în clasamentul campionatului italian. După această etapă, AS Roma a urcat provizoriu pe locul al doilea, cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Parma traversează o situație dificilă în clasament. În urma înfrângerii de pe teren propriu, formația gazdă a coborât pe poziția a 16-a, cu opt puncte, apropiindu-se de zona periculoasă a ierarhiei.

Partida de pe Stadio Ennio Tardini s-a încheiat, așadar, cu o victorie categorică a Romei, construită în principal în jurul celor patru goluri înscrise de Donyell Malen.