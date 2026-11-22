Formația Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova, a suferit o înfrângere în deplasare, duminică, în etapa a 11-a din Premier League.

Echipa pregătită de Fabian Hürzeler a pierdut cu 0-2 în fața lui Hull City, după ce a încasat ambele goluri în prelungirile partidei, la scurt timp după eliminarea lui Costinha.

Brighton a avut inițiativa în cea mai mare parte a întâlnirii, dar nu a reușit să transforme ocaziile în goluri. Oaspeții au controlat jocul și au avut mai multe oportunități de a deschide scorul, însă portarul gazdelor, Konstantinos Tzolakis, a avut intervenții importante.

Printre jucătorii care au încercat să înscrie pentru Brighton s-au numărat Yasin Ayari, Costinha și Georginio Rutter. Ayari a trimis mingea în bara transversală în prima repriză, după o centrare a lui Diego Gomez, iar portarul lui Hull a intervenit și la alte șuturi ale oaspeților.

Nici după pauză Brighton nu a reușit să găsească drumul spre gol, deși a continuat să atace.

Finalul meciului a schimbat însă complet desfășurarea partidei. În minutul 88, Costinha a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Hull City a profitat rapid de avantajul unui om în plus. Oliver McBurnie a deschis scorul în minutul al doilea al prelungirilor, iar atacantul a reușit dubla după alte câteva minute, în urma unei acțiuni la care a contribuit Lucas Gourna-Douath.

Astfel, gazdele s-au impus cu 2-0, deși tabela rămăsese neschimbată pe parcursul timpului regulamentar.

În urma înfrângerii, Brighton rămâne pe locul al doilea în clasamentul Premier League, cu 22 de puncte, la șase lungimi în spatele liderului Arsenal. Hull City ocupă poziția a 11-a, cu 14 puncte.