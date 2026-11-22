Țările participante la conferința ONU privind schimbările climatice COP31, organizată în Antalya, Turcia, nu au reușit să ajungă la un acord final, după două săptămâni de negocieri dificile, potrivit Politico.

Mai multe state, printre care Uniunea Europeană și Panama, au respins proiectul de decizie propus de președinția conferinței, în principal din cauza lipsei unei referiri la combustibilii fosili și a măsurilor considerate insuficiente pentru limitarea încălzirii globale.

Aproape 200 de țări au participat la discuții, în cadrul cărora au fost abordate tranziția energetică, finanțarea măsurilor climatice și modalitățile de răspuns la creșterea temperaturilor. Negocierile nu au reușit să depășească divergențele dintre state, iar proiectul final nu a fost adoptat.

„Înțeleg că există părți care se opun acestui text. Înțeleg că nu există un acord asupra lui. Din acest motiv, aceste decizii nu au fost adoptate”, a declarat Murat Kurum, ministrul turc al Mediului și președintele COP31.

Irlanda, care a vorbit în numele Uniunii Europene, a criticat absența oricărei mențiuni despre combustibilii fosili sau despre reducerea treptată a utilizării acestora. Ministrul irlandez al Climei, Darragh O’Brien, a spus că UE nu poate susține un document care nu abordează această problemă.

Panama a calificat proiectul drept un regres, în timp ce reprezentanta Insulelor Marshall, Kathy Jetn̄il-Kijiner, a declarat că acceptarea lui ar însemna o „trădare a intereselor statelor vulnerabile”.

La rândul său, secretarul britanic pentru Energie, Miatta Fahnbulleh, a descris eșecul negocierilor drept o dezamăgire, după eforturile depuse pentru obținerea unui consens.

Unul dintre cele mai importante motive ale blocajului a fost lipsa unei referiri la petrol, gaze și cărbune în documentul final. Uniunea Europeană și mai multe state insulare au cerut includerea unui angajament privind reducerea treptată a utilizării combustibililor fosili.

Disputa este cu atât mai importantă cu cât, în urmă cu trei ani, statele participante conveniseră pentru prima și singura dată să reducă dependența de cărbune, petrol și gaze naturale.

Proiectul respins propunea creșterea ponderii electricității în consumul global de energie la 35% până în 2035, față de aproximativ 23% în prezent. Obiectivul era susținut în special de Turcia. Textul nu preciza însă că extinderea electrificării trebuie să se bazeze exclusiv pe surse curate de energie, aspect cerut de mai multe țări.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că ponderea electrificării în economia globală va ajunge la 30% în 2035.

La reuniunea finală, Rusia a declarat că nu poate susține eliminarea treptată a combustibililor fosili, deși acceptase un asemenea obiectiv în 2023. Arabia Saudită a criticat, la rândul său, statele dezvoltate, invocând emisiile istorice ale acestora și lipsa unor angajamente suficiente privind finanțarea măsurilor climatice.

Discuțiile au fost prelungite și de divergențele privind sprijinul financiar acordat statelor mai sărace pentru a face față efectelor încălzirii globale. Un alt subiect controversat a fost utilizarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon.

Deși acordul general nu a fost obținut, participanții au reușit să finalizeze mai multe decizii prevăzute pe agenda conferinței. Alte subiecte au fost amânate pentru reuniunea de anul viitor, care va avea loc în Etiopia.

Eșecul adoptării documentului final este considerat primul de acest fel în ultimii 17 ani de negocieri COP. Fosta emisară germană pentru climă Jennifer Morgan, care a participat la 31 de conferințe de acest tip, a declarat că este preferabil să nu fie adoptată nicio decizie decât să fie aprobat un text care ar reprezenta un regres pentru statele insulare și comunitățile vulnerabile.