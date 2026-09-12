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Remiză spectaculoasă pe Stamford Bridge: Chelsea și Hull City ratat șansa de a prelua șefia în Premier League

Remiză spectaculoasă pe Stamford Bridge: Chelsea și Hull City ratat șansa de a prelua șefia în Premier Leaguesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Spectacolul din Premier League a oferit un nou meci dramatic pe Stamford Bridge. Echipa londoneză Chelsea a încheiat la egalitate, scor 2-2, confruntarea disputată sâmbătă pe teren propriu împotriva celor de la Hull City, în cadrul etapei a patra din campionatul englez.

Remiză spectaculoasă pe Stamford Bridge: Chelsea și Hull City ratat șansa de a prelua șefia în Premier League

Confruntarea dintre Chelsea și Hull City a reprezentat o oportunitate ratată pentru ambele formații, care și-au anulat reciproc șansa de a urca pe prima poziție a clasamentului. Gazdele au început în forță partida, iar Morgan Rogers a reușit să deschidă scorul rapid, încă din minutul 7.

Replica oaspeților nu a întârziat să apară. Formația antrenată de Sergej Jakirovic a revenit spectaculos în joc prin Mohamed Belloumi. Jucătorul vizitatorilor a reușit o dublă prin reușitele din minutele 28 și 34, stabilind scorul pauzei, 2-1 în favoarea echipei Hull City.

sursa: Facebook

Egalare în actul secund pe Stamford Bridge

Jucătorii londonezi au ieșit mai deciși de la cabine și au căutat golul egalării. Insistența gazdelor a dat roade în minutul 66, când Joao Pedro a trimis mingea în plasă și a restabilit egalitatea. În ciuda ocaziilor de la ambele porți din ultima treime a meciului, Chelsea – Hull City s-a terminat 2-2.

În urma acestui rezultat, ierarhia din fruntea clasamentului rămâne extrem de strânsă. Manchester City și Arsenal conduc ierarhia cu câte nouă puncte fiecare. Hull City ocupă poziția a treia, având un total de 8 puncte, în timp ce Chelsea se situează pe locul al patrulea, cu 7 puncte acumulate. Mare surpriză a fost și pe Anfield Road, acolo unde Liverpool a fost blocată de Fulham într-un meci fără goluri.

Tabloul complet al rezultatelor de sâmbătă

Etapa a 4-a din Premier League a adus partide extrem de disputate și surprize pe mai multe stadioane:

Aston Villa – Nottingham Forest 1-2 (Alysson 74 / Delap 46, Igor Jesus 88); Bournemouth – Brentford 2-2 (J. Kluivert 38, Tavernier 52 / Schade 34, 56); Chelsea – Hull City 2-2 (M. Rogers 7, Joao Pedro 66 / Belloumi 28, 34); Crystal Palace – Ipswich Town 2-3 (Khalaili 14, Strand Larsen 75 / Emersonn 23, L. Davis 45, Flemming 90); FC Liverpool – Fulham 0-0.

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