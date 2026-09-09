Real Madrid a învins Interul lui Cristian Chivu cu 2–1, pe 8 septembrie 2026, în prima etapă a fazei ligii din Champions League. Mbappe și Valverde au înscris pentru gazde, iar Carlos Augusto a redus diferența după pauză.

Echipa antrenată de Cristian Chivu a plecat fără puncte de pe Santiago Bernabeu, după un meci în care și-a creat numeroase ocazii. Inter a început curajos duelul cu Real Madrid din 8 septembrie, dar două erori în construcție au compromis prima repriză. Mbappe a deschis scorul în minutul 14, după o neînțelegere între Jones și Bisseck, iar Valverde a majorat avantajul în minutul 23, profitând de ezitarea portarului Josep Martinez. La celălalt capat, Courtois a oprit tentativele italienilor si a protejat avantajul gazdelor.

După pauză, formația lui Cristian Chivu a continuat să atace, într-un meci cu ocazii la ambele porți. Martínez s-a revanșat prin intervenții importante, iar Carlos Augusto a reaprins speranțele oaspeților, înscriind din centrarea lui Lautaro, în minutul 77.

Inter a căutat egalarea până la final, însă Real și-a păstrat avantajul. Pentru echipa lui Chivu, a fost o seară cu inițiativă și oportunități, dar decisă de greșelile din prima parte.

AS a ales un titlu care surprinde rezervele față de prestația madrilenilor: „Triunfo necesario e inquietante” / „O victorie necesară și neliniștitoare”. În cronica semnată de Luis Nieto, intervențiile lui Courtois și greșelile grave ale adversarilor explică succesul. Jurnalistul remarcă și dificultatea Realului de a controla partida, în ciuda ocaziilor de a mări avantajul.

Mundo Deportivo a acordat atenție reacției lui Chivu, sub titlul „No me voy enfadado” / „Nu plec supărat”. Publicația relatează că tehnicianul român a apreciat personalitatea jucătorilor și capacitatea lor de a depăși momentele dificile. Articolul consemnează poziția antrenorului: Chivu consideră că intenția de a domina pe Bernabéu și reacția echipei după erori îi oferă motive de optimism.

La Gazzetta dello Sport pornește de la formula „Fa tutto l’Inter” / „Inter face totul”. În analiza lui Francesco Pietrella, formația lui Chivu este apreciată pentru joc, însă erorile de la cele două goluri cântăresc decisiv. Publicația indică problemele de coordonare dintre Jones și Bisseck la deschiderea scorului, apoi greșeala portarului Josep Martínez la reușita lui Valverde.

Gazzetta evidențiază și eficiența planului lui Mourinho. Real a exploatat pierderile de minge și spațiile disponibile pentru contraatac. Pentru Chivu, lectura acestei cronici este dublă. Inter a arătat că poate pune probleme unui adversar de elită, dar construcția atacurilor din propria jumătate a produs vulnerabilități costisitoare.

Corriere dello Sport rezumă partida prin titlul „L’Inter sbaglia, Mourinho ringrazia” / „Inter greșește, Mourinho mulțumește”. Cotidianul insistă asupra celor două erori din prima repriză și asupra intervențiilor lui Courtois. Totodată, observă că Josep Martínez s-a revanșat parțial prin parade importante. Golul lui Carlos Augusto a menținut speranța oaspeților, fără să schimbe învingătoarea.

„Am făcut un meci mare, care îmi dă încredere pentru viitor”, a declarat Chivu, potrivit Sky Sport Italia. Antrenorul a explicat că apreciază curajul și personalitatea echipei, precum și disponibilitatea de a juca deschis împotriva Realului.

În cazul lui Josep Martínez, Chivu a pus accent pe felul în care portarul și-a recăpătat concentrarea după greșeală. A remarcat, de asemenea, prestațiile lui Carlos Augusto și Andy Diouf. Mesajul său după înfrângere păstrează încrederea în jucători și în direcția de joc aleasă.