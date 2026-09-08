Jurnalistul Dan Andronic susține că George Simion a încheiat colaborarea contractuală cu postul Realitatea Plus, despre care afirmă că avea o valoare de ordinul milioanelor de euro. Jurnalistul EVZ face, totodată, referire la tensiunile din jurul formațiunii politice conduse de Simion.

Dan Andronic adaugă că decizia vine pe fondul unor încercări de preluare a partidului.

„O veste tristă pentru suveraniști! George Simion a rupt contractul de milioane de euro cu Realitatea Plus a Clanului Păcuraru. Maricel a încercat să-i ia partidul și George a fugit cu banii”, scrie Dan Andronic.

Jurnalistul face referire și la „generalul Pufi”, personajul invocat de Cristian Rizea, apropiatul lui Maricel Păcuraru, în atacurile lansate pe internet.

„Ce-o să mai mănânce gura lui Pufi, obișnuită cu rahat scump? Acum să vezi sezonul de toamnă cu șantaje mediatice pe bandă rulantă, în direct de pe Centura Maro a Coastei de Azur, cu K.K. Rizea la pupitru! 2-10, 2-10… Radu, ai preluat legătura? Eu cred că da”, spune jurnalistul Dan Andronic.

În urmă cu câteva luni, eurodeputatul Șerban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator al AUR, a părăsit formațiunea și a făcut o serie de declarații despre situația partidului și despre poziția lui George Simion. Sturdza susținea că liderul AUR era influențat de mai multe persoane și că se afla într-o poziție pe care o descria drept „ostatic”.

„Eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru (patronul Realitatea TV - n.r.)”, a arătat el.

Eurodeputatul a vorbit atunci și despre situația financiară a AUR și explicat că partidul acumulase datorii importante față de Realitatea TV și Maricel Păcuraru.

„Ştiţi probabil mai bine decât mine faptul că partidul AUR are nişte datorii groaznice, uriaşe faţă de Realitatea TV, respectiv Maricel Păcuraru, şi se văd lucrurile”, spunea el.