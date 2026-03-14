Patronul Realitatea, influență asupra lui George Simion. Eurodeputat AUR: Este ostaticul mai multor persoane din sistem

Eurodeputatul Şerban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator al AUR, care a părăsit ulterior partidul, susţine că liderul formaţiunii, George Simion, se află într-o poziţie de „ostatic” faţă de mai multe persoane din interiorul sistemului. La Insider politic, Sturdza a declarat că „George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc” și că este influenţat de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, de Dan Dungaciu şi de Petrişor Peiu.

„Eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru (patronul Realitatea TV - n.r.), a lui Dan Dungaciu şi chiar şi a lui Petrişor Peiu”, a arătat el.

Sturdza a explicat că Dan Dungaciu a preluat practic atribuţiile prim-vicepreşedintelui AUR, iar Petrişor Peiu ocupă funcţia pe care Claudiu Târziu a deţinut-o anterior în Consiliul Naţional de Conducere al partidului.

Europarlamentarul a adăugat că AUR se confruntă cu datorii importante către Realitatea TV și că schimbările recente în conducerea filialelor, precum înlocuirea lui Mohamed Murad cu Alexandra Păcuraru la Constanţa, reflectă influenţa patronului postului TV.

„Ştiţi probabil mai bine decât mine faptul că partidul AUR are nişte datorii groaznice, uriaşe faţă de Realitatea TV, respectiv Maricel Păcuraru, şi se văd lucrurile. Te uiţi la Constanţa, a fost înlocuit Mohamed Murad cu Alexandra Păcuraru (fiica patronului Realitatea TV - n.r.). N-aş vrea să dezvolt prea mult, dar lucrurile sunt clare”, a afirmat Sturdza.

După plecarea din AUR, Şerban Sturdza şi Claudiu Târziu au fondat partidul Acţiunea Conservatoare. Eurodeputatul a subliniat că noua formaţiune a deschis filiale în majoritatea judeţelor şi este activă la nivel naţional.

„Din mai bine de 380 de partide noi apărute din 2024 şi până astăzi, suntem singurul partid politic nou, neparlamentar, care contează, elocvent, vizibil: că suntem la Alba Iulia, că mergem la Iaşi, mergem la toate manifestările, la toate datele importante pentru neamul românesc, noi suntem acolo, având membri în toată ţara. Încă nu se vorbeşte de noi în sondaje, dar cu siguranţă nu se va întârzia foarte mult”, a continuat el.

În urmă cu o lună, Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost numită vicepreşedinte al AUR pe zona Dobrogea.

„Doamna Alexandra Păcuraru a intrat în echipa noastră. Ea de mult colaborează cu noi. Este vicepreşedintele pe Dobrogea şi încercăm să venim cu o abordare şi mai vizibilă”, a declarat Mohammad Murad.

Vineri, liderul AUR, George Simion, a vizitat Târgu Jiu pentru a discuta cu minerii aflați în plin protest și pentru a le arăta sprijinul față de angajații companiei. Sindicaliștii susțin că aproximativ 1.500 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia riscă să rămână fără loc de muncă după expirarea contractelor pe perioadă determinată. Protestele continuă de peste o săptămână, angajații cerând garanții pentru viitorul posturilor, majorări salariale și soluții pentru menținerea activității companiei.

În acest context, Simion a declarat că minerii se simt abandonați de autorități și a insistat asupra necesității unor măsuri imediate pentru protejarea locurilor de muncă.