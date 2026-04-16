Nicușor Dan a spus că nu va accepta niciodată să desemneze un premier PSD susținut de PSD-AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu va accepta „niciodată” să desemneze un premier din partea PSD într-un guvern format de PSD și AUR. „Ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca preşedinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susţinere PSD - AUR”, a explicat acesta, la un post de radio.

„Aici (...) pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susţinere PSD - AUR şi asta eu nu voi face niciodată”, a explicat acesta, la Europa FM.

Întrebat dacă se teme de o posibilă suspendare din funcție, Nicușor Dan a răspuns: „Deloc. O suspendare sau o revocare înseamnă o sancţiune pentru un preşedinte care a încălcat Constituţia. Nu cred că se pune problema ca eu să fi încălcat Constituția”.

Șeful statului a declarat că cei care ar putea forma o majoritate în Parlament pentru suspendarea sa trebuie să invoce motive de încălcare a Constituției. „Nu, eu cred că e o chestiune neserioasă”, a adăugat acesta.

De asemenea, Nicușor Dan a afirmat că își va duce la final primul mandat fără să fie suspendat din funcție. „Eu aşa cred, da, pentru că nu voi încălca Constituţia”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că își dorește, în principiu, un al doilea mandat, dar a menționat că alegerile din 2030 nu reprezintă o preocupare în acest moment.

„Acum, cu titlu general, bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la Primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia că- am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat - asta nu e nicidecum adevărată”, a spus acesta.

Totuși, șeful statului a menționat că prioritatea sa este ca, prin acest mandat, să facă în România „cât mai bine”. „Ce vreau eu să spun este că înţeleg responsabilitatea pe care poziţia asta mi-o dă, trăim o perioadă complicată şi intern şi extern, şi prioritatea mea este ca, prin acest mandat, să fac cât mai bine în România şi după aia mai vedem”, a adăugat președintele.