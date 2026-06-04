Democrația a ajuns în leagănul religiei Voodoo în 1991, când dictatorul militar al Beninului, care a condus mulți ani de mandat, a pierdut în mod surprinzător alegerile pe care le organizase, potrivit Associated Press.

Mathieu Kérékou acumulase putere parțial prin interzicerea practicii așa-numiților vrăjitori, a căror autoritate o considera subversivă față de a sa. Însă preoții Voodoo sunt cei care au râs la urmă.

Figura opoziției care l-a învins pe Kérékou, Nicéphore Soglo, a reabilitat Voodoo, sau Vodún, așa cum este cunoscut în Benin, ca parte a patrimoniului național și a subliniat tipul de toleranță pe care Kérékou avea să încerce să-l imite atunci când a candidat cu succes la realegere în 1996.

Două decenii și trei președinți mai târziu, această națiune vest-africană este un bastion al democrației într-o regiune supranumită „centura loviturilor de stat” pentru tendința de preluare a puterii de către armată, care a apărut din 2020. Președintele Romuald Wadagni a fost inaugurat pe 24 mai pentru a-l înlocui pe Patrice Talon, care a demisionat după două mandate.

Într-o măsură uimitoare, poziția democratică a Beninului reflectă rezistența religiei Vodún, care a zădărnicit autoritarismul lui Kérékou până când acesta nu și-a mai permis să fie atât de rigid. Umilința lui Kérékou a arătat că niciun lider, oricât de puternic, nu poate strangula credința în tărâmul Voodoo, potrivit credincioșilor și cercetătorilor.

„Revenirea la democrație a recunoscut existența religiei tradiționale”, a declarat liderul suprem Vodún, Daagbo Hounon Houna II, pentru Associated Press. „Kérékou a recunoscut că religiile (africane) trebuie respectate.”

Kérékou nu a fost un președinte obișnuit. Ca maior în armata din Dahomey, așa cum era cunoscut Beninul pe atunci, a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 1972 și a prezidat o dictatură marxist-leninistă. Dar naționalizarea întreprinderilor a contribuit la declanșarea colapsului economic spre sfârșitul Războiului Rece, sporind presiunea pentru schimbare din partea Bisericii Catolice și a altora din Conferința Națională din 1990.

Această perioadă a fost marcată și de un atac asupra religiei Voodoo. Religia Vodún era considerată înapoiată de Kérékou, chiar dacă a păstrat serviciile unor consilieri spirituali cunoscuți sub numele de marabouti. Preoții au fost reținuți, iar altarele au fost mascate în proiecte urbane, ceea ce i-a înfuriat pe credincioși.

Se crede despre credincioșii voodoo că s-au răzbunat pe Kérékou, care s-a speriat că va fi zombificat de un blestem. El a recrutat un marabout malian poreclit „Diavolul” și a experimentat alte religii în căutarea puterii spirituale, potrivit credincioșilor.

„Kérékou s-a confruntat cu „căldura” și „existau părți ale țării în care nu putea merge”, a spus Léon Bani Bigou, un fost parlamentar care a fost cândva consilier al lui Kérékou. „Tocmai acesta este motivul pentru care a reconsiderat poziția sa față de religiile indigene”.

Președintele Beninului, care fusese crescut catolic, s-a convertit ulterior la islam sub numele de Ahmed Kérékou, înainte de a îmbrățișa din nou creștinismul, o decizie care ar fi putut avea ca scop autoconservarea, a declarat Gerrie ter Haar, profesor emerit de religie și dezvoltare la Institutul Internațional de Studii Sociale al Universității Erasmus.

Nu este surprinzător faptul că Kérékou „a rămas îngrozit să devină victima unui blestem Voodoo și a trebuit să caute o putere spirituală mai mare” pe care a văzut-o în creștinismul evanghelic, a spus ea.

Aproximativ jumătate din cei 14 milioane de locuitori ai Beninului se identifică drept creștini, potrivit Departamentului de Stat al SUA. Cu toate acestea, Voodoo este „prima religie a tuturor beninezilor”, a declarat Mahougnon Kakpo, un politician și legislator proeminent din Cotonou, capitala comercială a Beninului.

„Restul este ipocrizie”, a spus Kakpo. „Kérékou însuși a practicat Voodoo”, a adăugat el.

Voodoo este o religie animistă prin implicarea sa în lumea spiritelor. Credincioșii văd har și providență în natură, de la stânci la râuri. Ceremoniile implică sacrificarea animalelor, incantații și dansuri frenetice.

Locul nașterii Voodooo este Ouidah, un oraș din Golful Guineei, care a fost cândva un important port de comerț cu sclavi. Este reședința lui Houna al II-lea, liderul suprem al religiei Vodún.

Într-o dimineață recentă, Houna II și-a aranjat robele groase în timp ce se așeza în scaunul său antic pentru a descrie rezistența lui Voodoo, relatarea sa fiind punctată de incantațiile preoteselor din jurul său.

„Liderii jurați ai voodoo nu se temeau să înfrunte pe nimeni, să transmită ceea ce le-au lăsat moștenire strămoșii lor, indiferent de preț”, a spus el. „S-a demonstrat că, cu cât ataci mai mult religia lor, cu atât le ridici moralul.”

Kérékou s-a numărat printre mai mulți lideri africani postcoloniali care au încercat să înlocuiască autoritatea religioasă cu propria lor autoritate. Dar a eșuat și ulterior s-a retras. Acesta este parțial motivul pentru care Kérékou este amintit de poporul său drept „cameleonul”.

Gnassingbé Eyadéma, în calitate de președinte al Togo, a încurajat cu succes un cult al personalității, prezentându-se ca un salvator. Eyadéma, care a justificat unele atacuri asupra adversarilor săi numindu-i vrăjitori, a domnit neîntrerupt din 1967 până în 2005.

În Zair, Congo-ul de astăzi, Mobutu Sese Seko a preluat puterea prin forță și s-a prezentat ca un „șef-zeu”, temut pe scară largă pentru accesul său perceput la forțe oculte. A domnit practic necontestat timp de trei decenii.

Înfrângerea lui Kérékou din 1991 a marcat prima dată când un președinte în exercițiu a fost înlăturat de la putere în Africa de Vest. Cinci ani mai târziu, s-a întors ca democrat civil, fără steagurile sale marxist-leniniste. Și a susținut crearea Consiliului Național Voodoo, cu o sărbătoare festivă celebrată pe 10 ianuarie începând cu 1996.

Kérékou nu a reușit să elimine Voodoo „deoarece ataca o practică socială veche de secole, adânc înrădăcinată în viața de zi cu zi a poporului beninez, o resursă la care el și oficialii din regimul său au putut apela în exercitarea puterii”, a declarat Narcisse Martial Yedji, sociolog politic la Universitatea d’Abomey-Calavi.

„Kérékou nu a putut câștiga de partea sa toți gardienii tradițiilor Voodoo. Voodoo nu este proprietate privată.”

Voodoo s-a dovedit rezistent, a spus el, și chiar și acum „preoții susțin că majoritatea autorităților publice recurg la practici magico-religioase și alte ritualuri adânc înrădăcinate în conștiința colectivă Voodoo”.

Până în 2001, în căutarea ultimului său mandat, Kérékou milita activ pentru votul Voodoo în Ouidah, unde pelerinii pot fi găsiți purtând talismane pe malul mării.

Acolo, într-o zonă împădurită de la marginea unei zone umede, o devotată Voodoo pe nume Irène Kpatenon a arătat spre ciotul unui copac care era altarul unde depunea ocazional fructe, pentru că auzise că „spiritelor Voodoo le plac lucrurile dulci”. Kpatenon s-a rugat recent pentru o muncă bine plătită.

Pelerinii la Ouidah pot merge pe cărarea nisipoasă îndreptându-se spre monumentul cunoscut sub numele de „Ușa fără întoarcere” pentru victimele nefericite ale comerțului transatlantic cu sclavi. Chiar și în acel episod trist, există o poveste de rezistență pe care Houna al II-lea și-a amintit-o cu mândrie.

Africanii sclavi transportați în Caraibe, în special în Haitiul de astăzi, unde religia este cunoscută sub numele de „Vodou”, se revoltau împotriva proprietarilor lor.

Într-o ceremonie Vodou cunoscută sub numele de pactul Bois Caïman din 1791 — în timpul căreia un porc a fost sacrificat pentru sângele său — niște sclavi au plănuit rebeliunea care a făcut din Haiti prima republică neagră liberă în 1804.

Voodoo haitian a fost suprimat, stigmatizat timp de secole ca superstiție și diluat de catolicism. La fel ca în Benin, Vodou din Haiti a supraviețuit și a avut o influență durabilă asupra culturii.

„Voodoo este viață”, a spus Dossavi Yovo, o preoteasă din templul lui Houna II, descurajându-i pe cei care ar fi atât de lipsiți de credință încât să amestece creștinismul cu Vodún. „Dacă vrei să practici Voodoo, trebuie să te dedici lui”, a mai spus ea.