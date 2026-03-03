International

Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate

Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Autoritățile din mai multe state, inclusiv Marea Britanie, au emis un nou avertisment pentru cetățenii care planifică călătorii în străinătate. Conform ultimei actualizări, mai multe țări sunt considerate zone cu risc, iar deplasările către acestea sunt descurajate, infomrmează Express.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite anumite regiuni din 76 de țări

Ministerul de Externe recomandă cetățenilor să verifice regulat informațiile oficiale înainte de a pleca, să evite deplasările neesențiale și să se informeze cu privire la condițiile locale de siguranță, precum și la eventualele restricții impuse de autoritățile din țările respective. Avertismentul vine în contextul tensiunilor politice din Orientul Mijlociu.

Autoritățile britanice avertizează cetățenii să evite călătoriile în anumite regiuni din 76 de țări. Ministerul de Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a actualizat recent lista sa de recomandări, indicând zone în care se descurajează „toate călătoriile , cu excepția celor esențiale”.

Printre motivele invocate se numără problemele de securitate persistentă, riscurile pentru sănătate și preocupările legate de siguranța publică. Zonele vizate se întind pe continente precum Europa, Asia, Africa și America de Sud. Ministerul subliniază că persoanele care aleg să călătorească în aceste regiuni își pot pierde acoperirea oferită de asigurarea de călătorie.

Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite. Sursa foto: Pixabay

Cetățenii sunt rugați să consulte zilnic lista actualizată a avertismentelor de călătorie

Cetățenii sunt sfătuiți să consulte regulat lista actualizată a avertismentelor de călătorie, mai ales în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atenția trebuie sporită, având în vedere că aceste avertismente afectează destinații populare precum Emiratele Arabe Unite și Thailanda.

Situația regională se deteriorează rapid, atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului fiind urmate de represalii. Fostul președinte Donald Trump a avertizat că escaladarea conflictului ar putea continua timp de săptămâni, fără semne imediate de calmare.

În Regatul Unit, Keir Starmer, a subliniat preocuparea față de siguranța cetățenilor britanici din regiune și din țară: „Este responsabilitatea mea să mă asigur că britanicii sunt protejați. Voi oferi Parlamentului detalii despre măsurile pe care le-am luat în weekend pentru a răspunde acestei situații”.

Thailanda

Thailanda. Sursa foto: Pixabay

Atenție la planificarea călătoriilor: 76 de țări unde deplasările sunt puternic descurajate de autorități

Ministerul de Externe și autorități similare din alte state au actualizat avertismentele de securitate pentru 2026, plasând 76 de destinații la un nivel ridicat de risc din perspectiva siguranței și stabilității. În contextul tensiunilor geopolitice, conflictelor armate, insecurității interne și altor pericole, aceste destinații sunt considerate neadecvate pentru călătorii recreative sau de afaceri neesențiale.

În 22 de țări avertismentul este; „nu se călătorește”. Pentru aceste state, oficialii recomandă evitarea tuturor deplasărilor, citând riscuri semnificative pentru siguranța cetățenilor: Afganistan, Belarus, Burkina Faso, Haiti, Iran, Irak, Israel, Mali, Niger, Palestina, Rusia, Sudanul de Sud, Siria, Venezuela, Yemen.

Aceste recomandări se bazează pe situații de conflict activ, instabilitate politică, amenințări teroriste sau de securitate generală, ceea ce face călătoriile riscante și adesea lipsite de susținere consulară în caz de urgență.

Iran

Iran. Sursa foto: Pixabay

Țări unde călătoriile sunt descurajate pentru anumite regiuni

Un număr semnificativ de state nu sunt complet excluse, însă autoritățile spun că anumite zone din interiorul lor sunt extrem de periculoase pentru turiști sau vizitatori. În aceste țări, deplasarea este contraindicat în special în proximitatea frontierelor, regiuni de conflict sau zone afectate de criminalitate.

Acestea sunt: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Benin (zone de frontieră), Burundi, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Congo, Coasta de Fildeș, Republica Democrată Congo, Djibouti, Egipt, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Indonezia, Iordania, Kenya, Liban, Libia, Mauritania, Moldova, Mozambic, Myanmar (Birmania), Nigeria, Pakistan, Filipine, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Turcia, Ucraina, Sahara Occidentală

Pentru aceste țări, avertismentele sunt detaliate pe regiuni sau județe specifice, în funcție de situația de securitate locală. De exemplu, în unele situații este menționată evitarea zonelor de frontieră sau a anumitor provincii instabile.

Egipt

Egipt. Sursa foto: Pixabay

Călătorii doar dacă sunt justificate de motive familiale

Există, de asemenea, state unde autoritățile descurajează călătoriile cu excepția celor esențiale, adică cele justificate de motive familiale urgente, de afaceri sau alte nevoi stringente. Riscurile pot include instabilitate politică, sănătate publică sau amenințări la adresa cetățenilor străini.

Este vorba despre următoarele destinații: Bahrain, Cuba, Coreea de Nord. Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite. Mai mult, în anumite părți ale următoarelor țări, deplasările să se facă numai dacă sunt considerate esențiale: Angola, Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Columbia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Kosovo, Laos, Malaezia, Mexic, Papua Noua Guinee, Peru, Rwanda, Tanzania, Thailanda.

Aceste avertismente nu interzic deplasările în mod absolut, dar oficialii subliniază că situația de securitate poate pune în pericol eficiența suportului consular și chiar acoperirea asigurărilor de călătorie dacă recomandările nu sunt respectate.

2
