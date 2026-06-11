Trei marinari indieni și-au pierdut viața după ce armata americană a atacat un petrolier aflat în Golful Oman, într-un incident care amplifică tensiunile din regiune și ridică noi întrebări privind siguranța transportului comercial maritim, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Nava MT Settebello, sub pavilion Palau, a fost lovită miercuri de forțele americane după ce Washingtonul a acuzat echipajul că nu a respectat instrucțiunile transmise de armata SUA. La bord se aflau 24 de membri ai echipajului, dintre care 21 au fost salvați.

Ministrul indian al Transporturilor Maritime, Sarbananda Sonowal, a calificat incidentul drept „profund regretabil” și a anunțat că trupurile celor trei marinari vor fi repatriate în perioada următoare.

După atac, guvernul de la New Delhi l-a convocat pe adjunctul șefului misiunii diplomatice americane în India pentru explicații privind circumstanțele incidentului.

Potrivit autorităților americane, petrolierul ar fi încălcat blocada impusă de SUA asupra transporturilor de petrol din Iran și ar fi încercat să transporte țiței iranian.

CENTCOM a transmis că un avion militar a lansat muniții de precizie asupra compartimentului motoarelor navei după ce echipajul ar fi ignorat în mod repetat instrucțiunile transmise de forțele americane.

Oficialii americani susțin că operațiunea a avut ca scop oprirea navei și aplicarea măsurilor de blocadă impuse în regiune.

MT Settebello este al doilea petrolier cu echipaj indian atacat de SUA în această săptămână. Luni, forțele americane au lovit și petrolierul Marivex, tot sub pavilion Palau, după ce acesta nu ar fi respectat ordinele transmise de armata americană.

În acel caz, toți cei 24 de membri ai echipajului au fost salvați de armata Omanului.

Statele Unite au instituit o blocadă asupra accesului către porturile iraniene după ce Teheranul a restricționat circulația prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze tranzitează această zonă strategică.

Potrivit CENTCOM, de la începutul blocadei, pe 13 aprilie, forțele americane au imobilizat opt nave și au redirecționat alte 134 de vase comerciale.

Guvernul Indiei a transmis că atacurile asupra transportului comercial și infrastructurii civile din regiune trebuie să înceteze.

Manoj Yadav, secretarul general al Forward Seamen's Union of India (FSUI), a declarat că sindicatul a început contactarea familiilor marinarilor decedați pentru a le informa oficial despre tragedie.

În declarații acordate publicației The Economic Times, acesta a criticat modul în care a fost gestionată situația.

„Refuz să cred că Statele Unite nu cunoșteau naționalitatea persoanelor aflate la bord. Dacă navele nu au respectat instrucțiunile, reținerea lor era o alternativă posibilă”, a afirmat Yadav.

Incidentul are loc pe fondul agravării relațiilor dintre Statele Unite și Iran. Cele două țări au continuat schimburile de atacuri pentru a doua zi consecutiv, punând presiune suplimentară asupra armistițiului fragil convenit în luna aprilie.

Miercuri, președintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea lovi Iranul „cu putere”, acuzând Teheranul că tergiversează semnarea unui acord de pace.

Conflictul actual a început pe 28 februarie, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Teheranul a răspuns prin operațiuni militare împotriva Israelului și a unor state aliate Washingtonului din regiunea Golfului, iar confruntările s-au extins ulterior în mai multe zone din Orientul Mijlociu.