Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran au atins un punct critic joi dimineață, după ce armata americană a lansat un nou val de lovituri aeriene de precizie asupra unor ținte strategice de pe teritoriul iranian, anunță CNN.

Operațiunea, confirmată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), vine pe fondul frustrării exprimate public de președintele Donald Trump față de stadiul negocierilor pentru un nou acord de pace.

Potrivit comunicatului oficial al CENTCOM, forțele americane au vizat „capacitățile de supraveghere militară, sistemele de comunicații și amplasamentele de apărare aeriană” ale Iranului. Această acțiune a fost catalogată drept un răspuns la ceea ce oficialii americani numesc „agresiunea nejustificată și continuă a Iranului”.

Loviturile au început miercuri, la ora locală 17:15 (ET), și au implicat active ale Marinei, Forțelor Aeriene și Corpului de Infanterie Marină, utilizând muniții de precizie pentru a neutraliza amenințările la adresa forțelor americane și a navelor comerciale care tranzitează apele regionale.

„Forțele CENTCOM au lansat lovituri asupra capacităților de supraveghere militară, sistemelor de comunicații și amplasamentelor de apărare aeriană iraniene de pe întreg teritoriul Iranului. Active ale Corpului Infanteriei Marine, Forțelor Aeriene și Marinei SUA au tras cu muniții de precizie asupra țintelor iraniene care reprezentau o amenințare pentru forțele americane și pentru navele comerciale internaționale care tranzitează apele regionale”, a postat CENTCOM pe X.

În primele ore ale zilei de joi (ora locală a Iranului), explozii puternice au fost raportate în numeroase orașe iraniene, inclusiv în zone aflate în apropierea capitalei Teheran, cum ar fi Eshtehard, Abyek, Varamin și Karaj. De asemenea, a fost vizată insula Kharg, un hub critic pentru exportul de petrol, precum și regiuni de lângă Strâmtoarea Ormuz.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat daune la infrastructura militară și avanposturi de coastă, susținând că a lansat propriile atacuri represalii împotriva a 18 „ținte semnificative”, inclusiv baze aeriene din Bahrain și Kuweit.

Totuși, informațiile privind atacurile iraniene rămân neconfirmate de surse independente, iar armata SUA a respins categoric afirmațiile Teheranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz.

Președintele Donald Trump, care a coordonat operațiunile din Situation Room alături de vicepreședintele JD Vance și emisarul Jared Kushner, a declarat presei americane că bombardamentele vor fi suspendate temporar, după ce oficiali de rang înalt de la Teheran l-ar fi contactat pentru a solicita oprirea ostilităților.

Cu toate acestea, tonul președintelui a rămas unul ultimativ: „Acesta este cel mai încălcat armistițiu din istoria lumii”, a afirmat Trump, avertizând că bombardamentele vor fi reluate vineri seară dacă nu se ajunge la un memorandum de înțelegere solid.

Se estimează că 49 de rachete de croazieră Tomahawk au fost lansate în acest val de atacuri.

Conflictul a început să resimtă consecințe imediate în regiune. Autoritățile din Bahrain au activat sirenele de raid aerian, îndemnând populația să rămână calmă și să se adăpostească, în urma afirmațiilor IRGC privind vizarea unor baze americane de pe teritoriul lor.

În Iran, televiziunea de stat a raportat primele victime civile: doi rezidenți din provincia Hormozgan au fost răniți de schije în urma atacurilor americane, scrie CNN.

Situația rămâne extrem de neclară, comunitatea internațională privind cu îngrijorare către posibilitatea unei escaladări totale a conflictului, în timp ce diplomații americani și iranieni se află sub presiunea timpului pentru a evita un război deschis.