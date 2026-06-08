Toate formațiunile și-au susținut propriile condiții și rezerve privind susținerea viitorului Executiv, a declarat premierul desemnat Eugen Tomac. Acesta a afirmat că înțelege nemulțumirile partidelor, dar consideră că depășirea actualului blocaj politic necesită dialog și decizii concrete.

Premierul desemnat a afirmat că negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare se desfășoară într-un context politic complicat și că înțelege motivele pentru care partidele adoptă poziții ferme în această perioadă.

„Nu este pentru mine un moment de triumf această situaţie pe care mi-am asumat-o, am acceptat această onoare pentru că înţeleg perfect motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari. Am încercat azi să le explic tuturor că soluţia pentru a ieşi din acest blocaj este să avem un guvern funcţional, iar eu intenţionat am spus că e un guvern tehnic, nu cu ambiţii politice, tocmai pentru că avem câteva urgenţe. Sunt legitime condiţiile partidelor, am toată bună-credinţă şi disponibilitate de dialog în continuare cu toate partidele politice, pro-occidentale din Parlament", a afirmat Tomac la Antena 3.

Potrivit acestuia, obiectivul principal rămâne formarea unui Executiv care să poată gestiona urgențele cu care se confruntă România.

Eugen Tomac a comentat și poziția adoptată de PNL în cadrul consultărilor, afirmând că înțelege contextul politic în care se află partidul după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.

„Sigur că PNL are această abordare tocmai pentru că moţiunea a afectat direct partidul. Poziţia lor până la un punct o pot înţelege. Nu e rolul meu să explic ce trebuie să facă un partid sau altul. Solicitarea mea a fost de a înţelege contextul şi a-l pune deasupra acestor jocuri politice", a mai transmis premierul desemnat.

Tomac a precizat că discuția avută cu liderul liberal Ilie Bolojan s-a desfășurat într-un climat normal și civilizat.

Premierul desemnat a recunoscut că niciuna dintre formațiunile cu care a discutat luni nu și-a exprimat susținerea pentru viitorul Cabinet. Acesta a afirmat că fiecare partid și-a apărat propria poziție și a încercat să își justifice deciziile în raport cu actuala situație politică.

„Niciun partid nu a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptăţit să o abordeze. Fiecare partid a încercat să justifice poziţia pe care o are în raport cu situaţia politică în care ne aflăm. Le înţeleg nemulţumirile, dar pentru a avansa avem nevoie de acţiune. Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge... (...) Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari”, a mai precizat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a reiterat că va continua dialogul cu formațiunile parlamentare în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea Guvernului.