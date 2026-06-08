Politica

De ce crede Eugen Tomac că poate conduce Guvernul: Nu voi fugi de întrebare

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De ce crede Eugen Tomac că poate conduce Guvernul: Nu voi fugi de întrebareEugen Tomac și Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că a acceptat mandatul primit din partea președintelui Nicușor Dan pentru a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern capabil să gestioneze actualele provocări ale României. Întrebat de ce este persoana potrivită pentru funcția de prim-ministru, Tomac a afirmat că prioritatea sa este găsirea unei soluții politice și a unui compromis între partide.

Eugen Tomac: „Mi-aș fi dorit ca în momentul de față să vorbim despre o altă persoană”

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost întrebat de ce consideră că este persoana potrivită pentru a conduce viitorul Executiv, în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

În răspunsul său, acesta a afirmat că și-ar fi dorit ca dezbaterea publică să fie concentrată pe soluțiile pentru România și nu pe numele persoanei desemnate pentru funcția de premier.

„Mi-aș fi dorit ca în momentul de față să vorbim despre o altă persoană, despre o altă conjunctură și despre o soluție politică pentru țară. (...) Mi-aș fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci să discutăm despre cum răspunde clasa politică în fața unei situații prin care trecem. Acum, însă, nu voi fugi de întrebarea dvs. Pe mine mă onorează propunerea dlui președinte de a încerca să formez o echipă guvernamentală și evident de a încerca să găsesc compromisul necesar din partea partidelor politice de a învesti un cabinet dispus să facă ceea ce trebuie pentru România într-un moment atât de complicat”, a spus Eugen Tomac.

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Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: captură video

Eugen Tomac invocă nevoia de dialog și compromis

Tomac a afirmat că acceptarea mandatului primit de la președintele Nicușor Dan vine într-un moment dificil pentru România și că obiectivul principal este depășirea blocajului politic.

Potrivit acestuia, formarea unui nou guvern necesită colaborare între partidele parlamentare și asumarea unor decizii dificile.

Premierul desemnat a susținut că actualul context impune găsirea unui echilibru politic care să permită funcționarea instituțiilor și adoptarea măsurilor necesare.

„Avem nevoie de responsabilitate, maturitate și curaj”

În continuarea declarațiilor, Eugen Tomac a afirmat că România traversează o perioadă care cere responsabilitate și asumare din partea clasei politice.

Acesta a făcut referire și la relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan, despre care a spus că îl cunoaște de aproximativ 25 de ani.

„Cred că în acest moment avem nevoie de foarte multă responsabilitate, maturitate și curaj pentru a ieși din acest blocaj. Și eu cred că dl președinte care mă cunoaște foarte bine, ne cunoaște de vreo 25 de ani, iar în ultimii doi ani de zile am lucrat cot la cot pentru a-i convinge pe români că România are un viitor. Această țară are oameni pregătiți și dispuși să-și asume responsabilități importante în statul român”, a continuat Tomac.

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