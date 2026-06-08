Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat luni că va relua marți consultările pentru formarea noului Guvern, după întâlnirile avute deja cu PNL, PSD și USR. Șeful Executivului desemnat va discuta cu reprezentanții UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați, în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru votul de învestitură din Parlament.

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că negocierile pentru formarea viitorului Executiv vor continua și în cursul zilei de marți, în contextul demersurilor pentru obținerea majorității parlamentare necesare învestirii Guvernului.

„Evident că voi continua şi mâine discuţia cu partidele, cu grupul minorităţilor naţionale”, a anunţat Tomac.

Programul consultărilor începe la ora 10.00, când premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții UDMR. Ulterior, acesta va avea discuții cu grupul minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Potrivit lui Tomac, vor participa la consultări și parlamentari independenți „care împărtăşesc acelaşi set de valori şi obiective pe care şi le-a propus Guvernul” pe care intenţionează să îl formeze.

Luni, premierul desemnat a avut o serie de întâlniri cu reprezentanții principalelor formațiuni politice, respectiv PNL, PSD și USR, în cadrul negocierilor pentru susținerea viitorului Executiv. Eugen Tomac a declarat că intenționează să încheie procesul de stabilire a formulei guvernamentale cel târziu miercuri.

„Nu mai putem trage de timp, țara are nevoie de Guvern! Unul stabil, capabil să ia decizii în interesul României și să continue lucrurile bune începute inițial, și pentru asta este nevoie de sprijinul politicienilor din Parlamentul României. Pentru a ieși din impasul în care ne aflăm ca țară, pentru a nu pierde proiectele de care avem atâta nevoie, trebuie să luăm o decizie importantă. Am încredere că toți cei cu care am discutat astăzi, oameni cu experiență politică, care prioritizează interesul național, sunt conștienți de gravitatea situației și vor susține guvernul pe care îl propun”, a scris premierul desemnat pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu liderii partidelor PNL, PSD și USR.

Premierul desemnat a afirmat că își dorește ca pentru fiecare portofoliu ministerial să existe mai multe variante de candidați, înainte de prezentarea Cabinetului în Parlament.

El a declarat că vrea să propună un Executiv format din profesioniști și specialiști, nu din reprezentanți politici.

„Asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid”, a explicat acesta.

Tomac a mai afirmat că pentru fiecare minister își dorește să aibă cel puțin două sau trei propuneri, astfel încât viitorul Cabinet să fie construit pe criterii profesionale și administrative.