Românii au mai traversat o dată exact același scenariu de desemnare a unui premier tehnocrat, când partidele nu s-au mai înțeles. Plaja politică era ocupată tot de PNL, PSD, USR și UDMR. Lipsea AUR din garnitură. Dar veți fi mirați de cât de asemănătoare au fost declarațiile de atunci ale președintelui.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac prim-ministru al României. A precizat că a făcut această nominalizare pentru că România are nevoie acum de un prim-ministru independent şi integru. Exact același lucru ni l-a spus și fostul președinte în urmă cu 10 ani.

Istoria se repetă, parcă trasă la indigo. Românii au uitat, dar aceleași discursuri motivante le-au fost servite și de Klaus Iohannis în 2015, și de premierul tehnocrat desemnat de el, Dacian Cioloş.

Eugen Tomac a anunţat că îşi va concentra energia în perioada următoare pentru a-şi forma echipa, după care va discuta în detaliu despre proiectele sale.

Potrivit Constituţiei României, premierul desemnat de preșdinte are la dispoziţie maximum zece zile pentru a veni în faţa Parlamentului cu o echipă şi un program de guvernare.

Legislativul acordă încredere Cabinetului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Fix așa s-au derulat lucrurile și la sfârșitul anului 2015, după ce premierul Victor Ponta și-a depus demisia.

De ce au fost desemnați premieri tehnocrați de doi președinți

Dacian Cioloş este la acest moment consilierul președintelui Nicușor Dan. Când preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier, era consilier special al preşedintelui Comisiei Europene.

Premierul desemnat Eugen Tomac este tot consilier al președintelui Dan. Este, din 2019, europarlamentar în familia Renew Europe, apropiată președintelui francez Emmanuel Macron, așa cum a fost și Dacian Cioloș.

Iohannis ne-a spus că a făcut nominalizarea lui Cioloș pentru că România are nevoie de un prim-ministru independent şi integru. Același motiv ni l-a prezentat și Nicușor Dan, urmând și mai departe strategia predecesorului.

De la cine a copiat Nicușor Dan strategia care a dus la desemnarea lui Tomac

Preşedintele consideră că este nevoie ca în noul guvern să fie promovaţi miniştri care au dovedit că sunt performanţi şi asupra cărora nu planează niciun dubiu.

Şeful statului a spus că partidele nu trebuie să mai promoveze în poziţii publice persoane suspectate sau implicate în acte de corpţie, şi că pentru îmbunătăţirea clasei politice este nevoie de oameni noi.

De aceea, preşedintele a propus la consultări un guvern tehnocrat, iar apoi a anunțat premierul.

„Este nevoie, după părerea mea, să afirm că România rămâne fermă pe calea europeană şi euro-atlantică. Şi, de asemenea, după părerea mea, este nevoie ca orice Guvern vom avea, să fie sprijinit de Parlament, de partidele politice, pentru a lua măsuri care garantează o creştere economică sustenabilă.

A fost o situaţie interesantă pentru mine că partidele au înţeles imediat care este miza şi că este nevoie să găsim o soluţie împreună. Această soluţie o văd eu într-un Guvern tehnocrat. Partidele politice au agreat această idee, cu foarte puţine excepţii, şi am convingerea că este calea corectă”.

Textul bolduit pe care l-ați parcurs este aproape integral dintr-o știre apărută în perioada de dinaintea instalării premierului Dacian Ciolș la Guvern, iar declarația aparține fostului președinte Iohannis. Exact aceleași idei ni le-a împărtășit și președintele Nicușor Dan când l-a anunțat pe premierul tehnocrat pe care-l aruncă în luptă.

Guvernul tehnocrat a lui Dacian Cioloș

Cu siguranță, românii au uitat majoritatea miniștrilor care au guvernat țara în perioada 17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017. Despre cei mai mulți dintre ei nu s-a mai auzit nimic în spațiul public.

Executivul lui Dacian Cioloș a fost format din experți și profesioniști, fără apartenență politică directă, cu excepția lui Vasile Dîncu, vechi membru PSD. Cei mai mari susținători ai lui Dacian Cioloș și guvernul tehnocrat au fost USR-PLUS, ai căror membri declară azi că nu susțin propunerea președintelui Nicușor Dan.

Componența Guvernului acceptat de Parlamentul României a fost: