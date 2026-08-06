Când ne gândim la călătorii periculoase, primele imagini care ne vin în minte sunt adesea legate de stânci abrupte, deșerturi extreme sau jungle impenetrabile. Cu toate acestea, statisticile oficiale arată că cea mai periculoasă destinație turistică din lume se află chiar în inima Europei. Este vorba despre masivul Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Alpi, unde își pierd viața anual aproximativ o sută de persoane.

Deși vârfuri precum Everest sau K2 au o rată de mortalitate mult mai mare raportată la numărul de alpiniști profesioniști, Mont Blanc deține recordul absolut ca număr total de decese. Motivul principal este popularitatea sa uriașă și accesibilitatea aparentă. Peste 20.000 de turiști încearcă să ajungă pe vârf în fiecare an.

Infrastructura dezvoltată din zonă și facilitățile moderne îi fac pe mulți vizitatori să creadă că traseul este doar o drumeție mai lungă. Această iluzie a siguranței determină mii de amatori să pornească la drum fără echipament adecvat, fără pregătire fizică sau fără ghizi calificați.

Pericolele de pe Mont Blanc sunt reale și extrem de diverse. Avalanșele, căderile de pietre, crevasele adânci ascunse sub zăpadă și schimbările meteorologice bruște transformă rapid o excursie frumoasă într-o luptă pentru supraviețuire.

O mare parte dintre tragedii au loc în zone cunoscute pentru instabilitatea lor, cum este celebrul culoar al morții. Aici, pietrele se desprind frecvent de pe versanți și cad cu viteze amețitoare peste traseul folosit de drumeți. Lipsa de experiență îi împiedică pe mulți să reacționeze la timp sau să evalueze corect momentul optim pentru traversare.

În ultimii ani, încălzirea globală a accentuat considerabil riscurile de pe munte. Topirea ghețarilor și a permafrostului care menținea stâncile legate a dus la o creștere masivă a căderilor de pietre. Din acest motiv, autoritățile locale au fost nevoite în repetate rânduri să emită avertismente severe și chiar să propună măsuri drastice, cum ar fi introducerea unei garanții financiare obligatorii pentru cei care doresc să urce pe vârf fără echipament corespunzător.

Mont Blanc rămâne o destinație fascinantă, însă respectul față de munte și pregătirea riguroasă sunt singurele garanții că o aventură la înălțime nu se va transforma într-o tragedie.