Trump consideră „act ostil” asocierea Canadei la UE

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că admiterea Canadei drept membru asociat al Uniunii Europene ar putea fi un „act ostil” și a amenințat cu tarife suplimentare asupra țărilor europene, potrivit WSJ.

Președintele SUA a spus că propunerea este „ridicolă” și a descris Canada drept un „partener comercial teribil”. Comentariile au venit după ce cel mai înalt oficial al UE a declarat că va lucra pentru ca Canada să devină primul membru asociat al blocului comunitar.

Într-un discurs la Parlamentul European, la care a participat prim-ministrul canadian Mark Carney, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa trebuie să își consolideze cooperarea cu democrațiile cu aceleași idei, în special cu Canada.

„Dacă fac asta, dacă cred că este un act ostil, voi impune tarife foarte serioase sau voi înceta comerțul cu Europa pentru multe lucruri”, a spus Trump, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea ca Canada să devină membru asociat al UE.

„Așadar, dacă fac asta, dacă Europa face asta, cu o intenție rea - dacă este o intenție bună, este în regulă - dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei.”

Relațiile dintre SUA și Canada, care sunt aliați apropiați și parteneri comerciali, au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele săptămâni. Trump a semnat ordine de interzicere a importului multor produse lactate, băuturi alcoolice și motociclete din Canada în următoarele săptămâni, ca represalii pentru tarifele canadiene care au intrat în vigoare.

De asemenea, el a modificat domeniul de aplicare al unor tarife vamale existente de 50% pentru Canada, eliminând taxele pe ciment, sare de drum și unele produse spitalicești, impunând în același timp taxe de 50% pentru alte produse, inclusiv unele vehicule de teren, bărci și brânzeturi.

SUA și Canada, condusă de premierul de stânga Mark Carney, aproape au ajuns la un acord comercial la sfârșitul lunii august, dar discuțiile au eșuat în ultimul moment.

Ulterior, Trump a semnat un ordin executiv pentru a redenumi Lacul Ontario, situat de-a lungul graniței dintre SUA și Canada, drept „Lacul America”.

Oficiali canadieni și europeni au discutat perspectiva calității de membru asociat - o nouă categorie de relații cu blocul comunitar. Oficiali europeni și canadieni au declarat că, deși apartenența deplină la UE nu este o opțiune, își doresc cea mai strânsă relație posibilă.