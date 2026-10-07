Moartea unei femei de 28 de ani care lucra într-un laborator care cercetează ciuma din Rusia a stârnit îngrijorări privind cauza care i-a provocat decesul, potrivit NBC News. Regimul de la Moscova nu a confirmat însă că femeia a fost infectată cu ciumă și susține că testele post-mortem nu ar fi identificat urme ale bacteriei.

Daria Shipilova, angajată a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk, Siberia și Extremul Orient, a murit vineri, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Un oficial rus a susținut că femeia ar fi suferit de pneumonie cu origine „nedeterminată” și nu a făcut legătura între boală și activitatea sa profesională.

Cazul este monitorizat și de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite. Instituția a anunțat că urmărește informațiile privind un posibil caz de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk, soldat cu un deces, dar a subliniat că circumstanțele nu sunt confirmate.

CDC a precizat că, în acest moment, nu există indicii privind o amenințare mai largă pentru Statele Unite.

Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia au fost plasate sub supraveghere medicală preventivă. Autoritățile ruse au anunțat că, până marți, testele efectuate pentru 60% dintre persoanele identificate nu au indicat prezența ciumei.

Specialiștii atrag atenția că nu este clar dacă femeia a avut într-adevăr ciumă și, în eventualitatea unui diagnostic pozitiv, dacă infecția ar fi provenit din mediul natural sau din bacteriile studiate în laborator. De asemenea, nu sunt cunoscute toate detaliile privind evoluția bolii și tratamentul administrat.

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis și are trei forme principale: bubonică, pneumonică și septicemică. Forma pneumonică este cea mai rară, dar și cea mai periculoasă, deoarece poate evolua rapid și se poate transmite prin picături respiratorii în cazul contactului apropiat.

Medicii spun însă că boala poate fi tratată eficient cu antibiotice dacă tratamentul este început rapid. Specialiștii citați de presa americană consideră puțin probabil ca acest caz să declanșeze un focar extins.