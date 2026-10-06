O posibilă epidemie de ciumă la un laborator rusesc ridică semne de întrebare cu privire la ce se întâmpla de fapt în interiorul laboratorului din îndepărtata Siberie - mai ales având în vedere programul de arme biologice cunoscut al Rusiei, scrie The New York Post.

Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, la 4.000 km est de Moscova, lângă granița cu Mongolia, este unul dintre cele aproximativ 80 de laboratoare de boli infecțioase construite de Uniunea Sovietică pentru a studia agenții patogeni.

Pe hârtie, laboratoarele erau destinate exclusiv apărării și sănătății publice, dar laboratoarele de ciumă erau strâns legate de programul de arme biologice ofensive al URSS, conform cercetărilor realizate de Raymond A. Zilinskas, expert în arme biologice de la Centrul pentru Descurajare Strategică și Arme de Distrugere în Masă al SUA.

Laboratorul din Irkutsk, sub conducerea sovieticilor, a funcționat ca un depozit critic pentru tulpini sălbatice, extrem de virulente, de ciumă, antrax și alți agenți patogeni izolați de la animale din Asia de Est și Siberia.

Multe dintre laboratoare au furnizat, de asemenea, mostre armatei sovietice pentru a le utiliza în programul lor de cercetare a armelor biologice, a descoperit Zilinskas.

Laboratorul din Irkutsk a fost folosit, potrivit Kremlinului, pentru cercetări defensive și dezvoltarea de vaccinuri.

Cu toate acestea, un raport al Departamentului de Stat al SUA din aprilie 2025 a constatat că „Rusia menține un program ofensiv de război biologic și își încalcă obligațiile” conform Convenției privind armele biologice, a relatat Radio Free Europe.

Acest lucru vine la ani după ce Moscova a lansat o teorie a conspirației conform căreia Ucraina conducea laboratoare de arme biologice, adesea cu sprijin tacit sau direct din partea SUA.

Reprezentantul Don Bacon (Nebraska), membru senior al Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, a abordat acuzațiile de lungă durată într-o postare pe X de duminică.

„Îmi amintesc că am auzit voci anti-Ucraina despre așa-numitele lor laboratoare biologice. Erau operațiuni de dezinformare rusești la apogeul lor”, a scris congresmanul republican.

„Dar, în realitate, este vorba de Rusia cu laboratoarele biologice”, a adăugat el.

Fostul director al CIA, Mike Pompeo, a tras un semnal de alarmă similar luni - și a tras o linie dreaptă către focarul de COVID-19 de acum șapte ani, care a avut loc la 2.400 km sud, în Wuhan, China.

„Vestea despre o presupusă epidemie de «ciumă» din Rusia ar trebui tratată cu cea mai mare seriozitate, mai ales având în vedere sursa”, a scris el în X.

„COVID ne-a arătat cum minciunile și obstrucționarea guvernelor autoritare care încearcă să-și acopere urmele pot transforma o epidemie care poate fi controlată într-o pandemie globală.”

În weekend, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, Daria Shipilova, a murit la doar câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea ciumă pneumonică în timp ce lucra la laboratorul din Siberia.

Rusia a negat în mod constant că produce arme biologice în laboratoarele sale de boli, susținând că astfel de facilități au ca scop dezvoltarea de apărare împotriva agenților patogeni și a epidemiilor mortale.

Până în prezent, aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu tehnicianul de laborator Shipilova se află în carantină, iar se teme că până la cinci spitale locale au fost plasate în carantină.

Până luni nu au mai fost raportate alte cazuri pozitive de ciumă pneumonică.

În timpul Uniunii Sovietice, stații de cercetare precum Irkutsk au colectat mii de tulpini de agenți patogeni sălbatici din diverse regiuni ecologice, iar experții instruiți la institutele anti-ciumă au fost recrutați frecvent în programe de arme biologice, conform cercetărilor lui Zilinskas.

Când URSS s-a prăbușit în 1991, multe dintre laboratoarele anti-ciumă împrăștiate în fostul imperiu au ajuns într-o stare de degradare periculoasă din cauza lipsei de finanțare, iar în următoarele două decenii, inițiativele susținute de americani au colaborat cu fostele state sovietice pentru a-și securiza colecțiile de agenți patogeni și a îmbunătăți biosecuritatea în laboratoare.

Ciuma se răspândește în mod obișnuit prin purici - dar contactul cu animale sălbatice infectate este cea mai frecventă modalitate prin care boala este transmisă oamenilor în secolul XXI.

Ciuma pneumonică, despre care se pare că este varianta din Siberia, se poate răspândi și de la persoană la persoană prin particulele din tusea persoanelor infectate sau prin contactul cu fluide corporale.

Ciuma a fost sursa Morții Negre din secolul al XIV-lea, care a ucis până la 60% din întreaga populație a Europei.

Acest lucru vine în contextul în care administrația Trump a declarat luni că monitorizează îndeaproape situația din Rusia.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a îndemnat autoritățile ruse „să împărtășească informații precise rapid și deschis”, într-un comunicat emis luni.