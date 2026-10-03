O femeie în vârstă de 28 de ani a murit după ce ar fi fost infectată cu ciumă în regiunea Irkutsk, din estul Rusiei. Aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu aceasta au fost plasate în carantină sau sub supraveghere medicală, iar autoritățile au impus măsuri de izolare și au anulat mai multe evenimente publice. Presa rusă a relatat că victima ar fi Daria Chipilova, în vârstă de 28 de ani, care ar fi activat ca tehnician de laborator la Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk. Conform informațiilor apărute în presa locală, femeia s-ar fi infectat după spargerea unei eprubete în laborator. Circumstanțele contaminării nu au fost însă confirmate oficial, potrivit Meduza.

Tânăra a fost internată marți într-un spital din Shelekhov, un oraș situat în apropiere de Irkutsk, după ce a prezentat simptomele unei pneumonii severe. Starea sa de sănătate s-a agravat într-un interval scurt, iar medicii au fost nevoiți să o conecteze la un ventilator. Femeia a murit joi.

Potrivit presei ruse, aceasta ar fi fost infectată cu ciumă pneumonică, una dintre cele mai grave forme ale bolii. Afecțiunea atacă plămânii și se poate transmite de la o persoană la alta prin particule respiratorii eliminate în timpul tusei sau strănutului.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ciuma pneumonică poate provoca forme grave ale bolii și poate fi fatală în absența unui tratament administrat rapid. Intervenția medicală promptă este esențială pentru creșterea șanselor de supraviețuire.

Autoritățile ruse au instituit măsuri de carantină la spitalul raional din Shelekhov, iar o comisie specială analizează circumstanțele în care s-a produs infectarea. Aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu femeia au fost izolate sau plasate sub supraveghere medicală.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a anunțat că persoanele identificate drept contacți sunt monitorizate și că, până la momentul comunicării informațiilor, niciuna nu prezenta simptome. De asemenea, rezultatele analizelor de laborator disponibile erau negative.

Autoritățile au decis și anularea evenimentelor publice programate în Irkutsk, ca măsură de precauție. Totodată, ar fi fost deschisă o anchetă penală pentru a stabili dacă au existat încălcări ale normelor de siguranță sanitară, inclusiv în laboratorul în care ar fi lucrat femeia.

Guvernatorul Igor Kobzev a îndemnat populația să își păstreze calmul, după o întâlnire cu Anna Popova, șefa Rospotrebnadzor, instituția rusă responsabilă de protecția consumatorilor și supravegherea sănătății publice.

La rândul său, Alexei Țîdenov, guvernatorul regiunii învecinate Buriatia, a confirmat anterior că o femeie din regiunea Irkutsk a murit în urma infectării cu ciumă. Acesta a arătat că victima nu a călătorit în Buriatia și că nu există un focar al bolii în regiune, nici în zonele aflate la granița cu Mongolia.

Până la momentul publicării informațiilor, Ministerul rus al Sănătății nu prezentase o confirmare oficială detaliată privind cazul. Agenția France-Presse a transmis că nu a putut verifica în mod independent informațiile apărute în presa rusă.

Ultimul caz de ciumă raportat oficial în Rusia datează din 2016, când un copil în vârstă de 10 ani din Republica Altai a fost diagnosticat cu această boală.

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis, care se transmite, în principal, prin mușcăturile puricilor infectați sau prin contactul cu animale infectate. Forma pneumonică se poate transmite și între oameni, prin picături respiratorii, ceea ce impune identificarea rapidă a contacților și administrarea promptă a tratamentului.

În cazul din regiunea Irkutsk, circumstanțele infectării femeii și posibila legătură cu activitatea desfășurată în laborator urmează să fie clarificate de autorități.