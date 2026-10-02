Rusia ia în calcul o relaxare parțială a restricțiilor la exporturile de motorină dacă producția internă va ajunge să depășească cererea, a declarat vineri vicepremierul Alexander Novak, în Parlamentul Rusiei. Anunțul vine după ce Moscova a prelungit până la 31 octombrie interdicția aplicată exporturilor de motorină realizate de producătorii de combustibili.

Novak a spus că piața internă a motorinei este în prezent echilibrată și că livrările sunt suficiente. În cazul în care producția va depăși necesarul intern, autoritățile ruse ar putea analiza redeschiderea parțială a exporturilor.

Alexander Novak a precizat că autoritățile urmăresc în continuare evoluția pieței interne de combustibili.

„Astăzi, piața motorinei este echilibrată, iar livrările sunt suficiente. Deși am extins interdicția la exporturile de motorină până în 31 octombrie, vom continua să monitorizăm situația, iar dacă producția de motorină depășește cererea pe plan intern, vom lua în considerare o ridicare parțială a restricțiilor la export”, a afirmat Novak.

Guvernul rus a prelungit miercuri, până la 31 octombrie, restricțiile privind exporturile de motorină, combustibil marin și motorină grea realizate direct de producători. Autoritățile au motivat decizia prin necesitatea menținerii stabilității pieței interne, inclusiv în contextul creșterii cererii de combustibili în perioada recoltării agricole.

Rusia a fost înainte de introducerea acestor restricții al doilea mare exportator mondial de motorină, după Statele Unite.

Moscova a început să limiteze vânzările externe în această vară, în condițiile în care cererea internă a crescut, iar mai multe rafinării au avut probleme în reluarea sau menținerea activității de procesare după atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse.

Restricțiile au redus puternic fluxurile de motorină rusească spre piețele externe. Datele S&P Global arată că exporturile de motorină și gazolină din porturile rusești de la Marea Neagră au ajuns la zero în săptămâna încheiată la 24 septembrie, iar exporturile totale de motorină și gazolină ale Rusiei au scăzut cu aproape jumătate în aceeași perioadă.

Interdicția pentru producătorii ruși a fost extinsă până la 31 octombrie, în timp ce restricțiile aplicate exportatorilor care nu sunt producători au un termen mai lung, până la 31 ianuarie 2027.

Alexander Novak a declarat că situația generată de atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse rămâne tensionată.

Vicepremierul rus a susținut însă că măsurile de protecție adoptate pentru rafinării au redus semnificativ amploarea pagubelor.

„Aceasta ne permite să restaurăm echipamentele deteriorate și să repunem facilitățile în funcțiune mai rapid după reparații”, a afirmat Novak.

Atacurile asupra rafinăriilor au afectat producția de combustibili și au determinat autoritățile de la Moscova să adopte mai multe măsuri pentru alimentarea pieței interne. Rusia a utilizat inclusiv stocurile existente și a direcționat către consumul intern volume care urmau să fie exportate.

Declarația lui Novak privind posibilitatea unei relaxări parțiale a restricțiilor a venit la o zi după ce președintele Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu va furniza motorină către piețele energetice globale atât timp cât sancțiunile impuse Moscovei nu vor fi ridicate.

Poziția exprimată de Putin introduce astfel o condiție suplimentară în discuția privind revenirea exporturilor rusești pe piețele internaționale, în timp ce Novak a vorbit despre posibilitatea unei ridicări parțiale în situația în care producția internă ar depăși cererea.

Restricțiile impuse de Rusia au venit într-un moment în care piața mondială a motorinei se confruntă cu o ofertă tensionată și cu prețuri ridicate.

În Statele Unite, prețul motorinei a depășit 6,50 dolari pe galon, potrivit informațiilor citate de Reuters. Piața este influențată de reducerea livrărilor și de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Problemele de aprovizionare au generat și discuții privind utilizarea rezervelor de combustibili în Europa. Statele europene discută măsuri pentru a răspunde presiunilor de pe piața motorinei, în condițiile în care oferta internațională este afectată de mai multe restricții și perturbări ale producției și comerțului.

Importanța Rusiei pentru piața internațională a motorinei poate fi ilustrată și prin volumele exportate înainte de restricțiile actuale.

În 2022, motorina a fost cel mai important produs petrolier exportat de Rusia, cu livrări de aproximativ 35 de milioane de tone. Aproape trei sferturi din acest volum au fost transportate prin conducte petroliere.

În același an, Rusia a exportat și 4,8 milioane de tone de benzină.

Pentru moment, Moscova menține restricțiile asupra exporturilor de motorină ale producătorilor până la 31 octombrie, însă Alexander Novak a declarat că o parte dintre aceste restricții ar putea fi ridicate dacă producția internă va depăși necesarul pieței ruse.