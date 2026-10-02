ROMÂNI DE SUCCES: O serie de cărți care reconstituie, pe înțelesul copiilor, portretele unora dintre cei mai valoroși români. De marți, la chioșcurile de ziare!

Din cuprinsul articolului „Nenea Iancu” deschide colecția

Cei mici au ocazia să pornească într-o aventură alături de Motanul Oscar pentru a afla poveștile unor oameni geniali care au rămas în istorie datorită unor realizări cu adevărat remarcabile! Vor descoperi inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști care au dat dovadă de pasiune și ambiție, și-au urmat visul și au reușit să schimbe în bine lumea în care trăim!

Editura Corint Junior aduce acum Colecția “Români de succes” și la chioșcurile de ziare. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante, pline de expresivitate. Cu ajutorul Motanului Oscar, care are rolul de povestitor, copiii vor face cunoștință, printre alții, cu Constantin Brâncuși, artistul român considerat părintele sculpturii moderne, cu Grigore Antipa, naturalistul datorită căruia ne putem bucura și astăzi de minunatul colț de natură numit Delta Dunării, cu Ana Aslan, medicul care a încercat să descopere secretul tinereții fără bătrânețe, și cu Traian Vuia, temerarul care a construit primul avion complet din lume! Cărțile îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Primul titlu din serie, I. L. CARAGIALE ȘI MAGIA CUVINTELOR, proaspăt ieșit din tipar, aduce povestea inconfundabilului Ion Luca Caragiale, unul dintre cei mai străluciți oameni de litere pe care i-a dat România. Ghidați de simpaticul Motan Oscar, cei mici îl descoperă pe „Nenea Iancu” în multiplele sale ipostaze – profesor, jurnalist și scriitor –, surprins de fiecare dată cu același ochi critic, pătrunzător, îndreptat asupra societății și a oamenilor săi. Copiii pătrund în atmosfera misterioasă din „La hanul lui Mânjoală”, se bucură de câteva dintre momentele savuroase din „O scrisoare pierdută” și fac cunoștință cu personajul care l-a inspirat pe „Domnul Goe”.

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați I. L. CARAGIALE ȘI MAGIA CUVINTELOR, începând din 6 octombrie! Preț 49.99 lei.

Lăsați copiii să fie inspirați de Români de succes!

Volumele colecției și datele de apariție

Caragiale și magia cuvintelor – 6 octombrie

Constantin Brâncuși și coloana din văzduh – 20 octombrie

Grigore Antipa salvează Delta Dunării – 3 noiembie

Hariclea Darclee și misterul partiturii dispărute – 17 noiembrie

Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – 2 decembrie

Ana Aslan și elixirul tinereții – 15 decembrie

Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud – 29 decembrie

Traian Vuia și pasărea de metal – 12 ianuarie