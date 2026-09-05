Noul an școlar începe luni, 7 septembrie, cu mai multe probleme în sistemul de educație, de la școli aflate încă în renovare și lipsa manualelor pentru elevii de clasa a IX-a până la deficitul de profesori la anumite discipline. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a prezentat situația și a explicat ce soluții au fost identificate pentru începutul cursurilor.

Elevii care încep liceul nu vor avea manualele tipărite la începutul anului școlar. Mihai Dimian a explicat că procedura a fost întârziată deoarece bugetul pentru acest an a fost finalizat abia în luna martie.

Potrivit ministrului, dacă procedura nu va fi afectată de contestații, manualele în format fizic ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie.

„Orizontul de timp depinde de existența sau inexistența unor contestații. Soluționarea contestațiilor poate să necesite un timp mai îndelungat. Drept urmare, dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul lui octombrie, în a doua parte a lunii, să existe manualele fizice”, a spus Mihai Dimian.

Până la tipărirea manualelor, elevii vor putea utiliza variantele electronice. Acestea vor fi însă disponibile la aproximativ trei săptămâni de la începerea cursurilor.

Ministrul a explicat că această perioadă poate fi folosită pentru recapitularea materiei și evaluarea nivelului elevilor care intră în clasa a IX-a.

„Și dacă ne uităm la această perioadă, în clasa a IX-a în mod normal profesorii fac recapitulare a noțiunilor de gimnaziu la disciplina respectivă, primele două săptămâni, după care evaluează elevii, pentru că ei vin din clase din școli diferite și atunci trebuie să vezi nivelul la care se află. Deci ne așteptăm ca aceste trei săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală”, a explicat ministrul.

Profesorii vor putea utiliza, acolo unde consideră necesar, și manualele din anii anteriori care se află deja în școli.

O altă problemă la începutul anului școlar este reprezentată de unitățile de învățământ în care lucrările de renovare nu au fost finalizate.

Mihai Dimian a anunțat că aproximativ 700 de unități școlare din țară se află în această situație. El a precizat însă că nu toate reprezintă unități cu personalitate juridică, unele fiind structuri componente ale altor școli.

Aproximativ 3% dintre elevi sunt afectați de această situație.

„Suntem undeva la 700 de unități. Atenție că nu sunt toate cu personalitate juridică, adică sunt componente ale altor unități cu personalitate juridică. Aproximativ 3% dintre elevi sunt în această situație”, a declarat ministrul.

Pentru elevii din aceste școli au fost identificate mai multe soluții. Unele clase vor funcționa în spații închiriate sau puse la dispoziție de autorități, în timp ce alți elevi vor merge temporar în alte unități de învățământ.

În școlile care îi primesc, activitatea poate fi organizată în mai multe schimburi, inclusiv dimineața și seara. Ministrul a precizat că s-a încercat prioritizarea elevilor din clasele I și a VIII-a.

„Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi până la reabilitare, mai ales în București. Pe de altă parte, utilizarea unor alte școli, unde activitatea se desfășura într-un singur schimb”, a spus Mihai Dimian.

Ministrul a susținut că lucrările de renovare a școlilor sunt investiții care se desfășoară pe perioade mai lungi.

„Nu e o veste rea. Faptul că se renovează școli este o veste bună. Un program de renovare nu durează trei luni sau două luni, durează doi sau trei ani. Drept urmare, pe perioada respectivă sigur că identifici aceste soluții. Eu mă bucur că există aceste investiții în educație”, a mai spus acesta.

Numărul unităților de învățământ cu grupuri sanitare neconforme a scăzut față de anii anteriori, însă problema nu a fost eliminată.

Potrivit lui Mihai Dimian, în România există în prezent 74 de școli cu toalete neconforme. Ministrul a precizat că această categorie nu înseamnă automat că toate unitățile au toaleta în curtea școlii.

O unitate este considerată neconformă și în situația în care numărul grupurilor sanitare nu corespunde standardelor actuale.

„Inclusiv dacă într-o școală e o singură toaletă și e nevoie de două sau e nevoie de trei, conform standardelor actuale, el intră în categoria de toalete neconforme. Deci nu toate cele pe care le voi menționa sunt în situația de a avea toaletele în curte”, a explicat ministrul, la un post TV.

Dimian a spus că autoritățile locale trebuie să explice de ce lucrările necesare nu au fost finalizate în anii anteriori.

„Deci 74 au încă toaletele neconforme și ar trebui întrebați de la nivel de autoritate locală de ce n-au finalizat în 2024, de ce n-au finalizat în 2025 lucrările”, a declarat Mihai Dimian.

În ceea ce privește personalul didactic, ministrul Educației a făcut diferența între numărul general de candidați la titularizare și deficitul existent la anumite discipline.

În fiecare an sunt aproximativ 40.000 de candidați înscriși la concursul de titularizare, în condițiile în care sunt disponibile mai puțin de 10.000 de posturi. În anumite domenii însă, posturile nu sunt ocupate.

„Vorbim de un deficit de personal, dar, atenție, avem 40.000 de candidați înscriși la concursul de titularizare în fiecare an, fiind mai puțin de 10.000 de posturi. Deci avem patru candidați pe loc”, a spus Dimian.

Potrivit ministrului, deficitul se manifestă în special la discipline precum fizica, informatica și anumite materii din zona tehnologică și a școlilor de meserii.

„În ce sens vorbim de deficit, în sensul că anumite discipline precum fizica sau anumite materii din zona tehnologică, maiștri, acolo nu se ocupă posturile scoase la concurs și atunci se apelează la alte persoane, pensionari. Inclusiv în zona de informatică”, a explicat ministrul.