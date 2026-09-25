Update: 23.35. România a fost învinsă de Suedia, scor 1-2, vineri seară, în deplasare, în prima partidă din Liga Națiunilor. Un meci care a fost echilibrat în multe momente și care a fost tranșat în prima parte. Gazdele au deschis scorul prin Isak în minutul 20, Man a egalat în minutul 29. În finalul primei reprize, Gyokeres a închis tabela (43).

Luni, de la ora 21.45, „tricolorii” vor evolua pe teren propriu cu Bosnia.

Suedia - România, 2-1

Isak (20), Gyokeres (43) / Man (29)

Echipe de start:

Suedia (4-4-2): Johansson - Holm, Starfelt, Lindelof (cpt.), Stroud - Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi - Gyokeres, Isak Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România (3-4-1-2): I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Stadion: Strawberry Arena, Stockholm / Capacitate: 50.000 de locuri Arbitru: Ondrej Berka (Cehia) / Asistenți: Matej Vilcek și Kamil Hajek (ambii din Cehia) / Al patrulea oficial: Ondrej Pechanec (Cehia) / Camera VAR: Michael Fabbri (Italia), Karel Roucek (Cehia)

România debutează în noua ediție din Liga Națiunilor cu o partidă extrem de importantă disputată în deplasare. Echipa națională întâlnește reprezentativa Suediei pe stadionul Strawberry Arena din Solna, într-un meci programat de la ora 21:45 și transmis în direct la Antena 1. Confruntarea marchează primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în mandatul său de selecționer, după partidele de pregătire disputate împotriva Georgiei (încheiată 1-1 la Tbilisi) și Țării Galilor (câștigată cu 2-1 pe stadionul din Ghencea).

Prima reprezentativă nu se află la prima vizită pe arena din Solna. Tricolorii au mai jucat pe această arenă pe 23 martie 2019, într-un meci din cadrul calificărilor pentru Campionatul European din 2020. În acea partidă, naționala condusă la momentul respectiv de Cosmin Contra a fost învinsă de selecționata Suediei cu scorul de 1-2.

Selecționerul României a declarat că miza principală a acestei campanii este clasarea pe primul loc în grupă, chiar dacă adversarii sunt de un nivel ridicat.

„Întâlnim doi adversari care au fost la Campionatul Mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii”, a spus selecționerul Gică Hagi.

Pentru confruntarea din prima etapă, staff-ul tehnic a stabilit lotul oficial compus din 23 de fotbaliști:

Portari: Ionuț Radu, Valentin Cojocaru, Otto Hindrich Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Nicușor Bancu, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat Mijlocași: Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir Atacanți: Louis Munteanu, Florin Tănase, Dennis Man

Meciurile echipei naționale din această etapă a competiției se vor desfășura după următorul calendar:

25 septembrie, 21:45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna) 28 septembrie, 21:45: România - Bosnia (Arena Națională) 2 octombrie, 21:45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia) 5 octombrie, 21:45: România - Suedia (Arena Națională) 14 noiembrie, 21:45: România - Polonia (Arena Națională) 17 noiembrie, 21:45: Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)