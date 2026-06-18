Lucrările de modernizare a Prelungirii Ghencea din București ar putea fi finalizate în următorii doi ani, după aproape opt ani de întârzieri, potrivit unui anunț făcut joi de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Edilul susține că proiectul a intrat într-o etapă avansată de execuție, iar pe șantier lucrează zilnic peste 100 de muncitori și zeci de utilaje.

Modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere din vestul Bucureștiului este considerată esențială pentru fluidizarea traficului și îmbunătățirea transportului public în zonă.

Potrivit primarului, tronsonul dintre terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov se apropie de finalizare.

În această zonă au fost realizate lucrări de supralărgire a carosabilului la două benzi pe sens, amenajarea trotuarelor, construirea unei piste pentru biciclete, modernizarea liniei de tramvai și amenajări peisagistice.

Recepția lucrărilor este programată pentru sfârșitul verii.

„Un șantier care a tărăgănat de 8 ani intră acum în linie dreaptă. Peste 100 de muncitori și zeci de utilaje sunt zilnic la treabă”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare publicată pe Facebook.

Pe tronsonul dintre strada Brașov și strada Râul Doamnei, lucrările de supralărgire a drumului au fost finalizate, iar în prezent se lucrează la calea de rulare a tramvaiului.

Cele mai ample intervenții se desfășoară între Râul Doamnei și Valea Oltului, unde sunt executate lucrări de deviere a rețelelor electrice și de pregătire a terasamentului pentru noile benzi de circulație.

După finalizarea acestei etape, traficul va fi mutat pe noul carosabil pentru a permite continuarea lucrărilor la infrastructura de utilități.

Municipalitatea colaborează cu Apa Nova pentru protejarea apeductelor din zona Școlii Gimnaziale nr. 279.

Conform primarului, soluția tehnică presupune opt intervenții succesive asupra principalelor conducte de apă, ceea ce va determina și restricții temporare de circulație. Autoritățile anunță că devierile de trafic vor fi comunicate înainte de începerea lucrărilor.

În același timp, pe segmentul dintre Valea Oltului și strada Mărăcineni continuă lucrările la rețelele de apă și canalizare, iluminatul public, terasamentele și zidul de protecție al căii de rulare a tramvaiului.

Tronsonul dintre strada Mărăcineni și Pasajul Domnești este gestionat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, acest segment ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului, însă fără linie de tramvai.

În ceea ce privește proiectele complementare, edilul a anunțat că autorizația de construire pentru bazinele de retenție a fost deja obținută, iar documentația de urbanism necesară pentru realizarea parcării de tip park&ride se află în curs de elaborare.

Modernizarea Prelungirii Ghencea este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană din vestul Capitalei.

Investiția include lărgirea arterei, modernizarea liniilor de tramvai, realizarea pistelor pentru biciclete, amenajarea trotuarelor și dezvoltarea unor facilități pentru transportul public.

După ani de întârzieri și probleme legate de exproprieri, utilități și coordonarea lucrărilor, administrația locală estimează acum că întregul proiect va putea fi finalizat până în 2028.