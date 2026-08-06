STB cere intrarea în insolvență. Datoriile depășesc 3 miliarde de lei

Societatea de Transport București (STB) a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București, după ce a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunțat joi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul susține că procedura reprezintă o măsură necesară pentru redresarea companiei și că serviciul de transport public nu va fi afectat.

Potrivit primarului, demersul vine în contextul unei situații financiare dificile, în care costurile de funcționare ale transportului public de suprafață, alături de datoriile și penalitățile acumulate, pun o presiune majoră asupra bugetului Primăriei Municipiului București.

Ciprian Ciucu a anunțat, printr-o postare publicată pe Facebook, că STB a făcut primul pas oficial pentru deschiderea procedurii de insolvență.

„Cererea a fost depusă în instanță”, a transmis edilul, precizând că această măsură este menită să ofere companiei șansa unei restructurări financiare și administrative.

Primarul a explicat că transportul public de suprafață reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli suportate de Primăria Capitalei.

„Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la întregul buget al PMB”, a scris Ciprian Ciucu.

Procedura nu este una surprinzătoare. La finalul lunii iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat inițierea demersurilor pentru intrarea în insolvență a STB și a mandatat reprezentanții Primăriei să participe la procedurile judiciare necesare.

Depunerea cererii la Tribunalul București reprezintă următoarea etapă în acest proces, urmând ca instanța să analizeze solicitarea și să decidă asupra deschiderii procedurii de insolvență.

Primarul Capitalei susține că reorganizarea financiară nu va afecta activitatea de zi cu zi a companiei și nici angajații acesteia.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, bucureștenii vor beneficia în continuare de transport public, iar salariile șoferilor, vatmanilor și ale celorlalți angajați ai STB vor fi plătite în continuare.

În același timp, edilul afirmă că investițiile în infrastructura de transport vor continua.

„Între timp mă asigur că investițiile noastre în infrastructura de transport merg mai departe, cu modernizarea depourilor și refacerea liniilor de tramvai și a utilităților de sub ele”, a transmis primarul.

Procedura de insolvență este un mecanism legal prin care o companie aflată în dificultate financiară își poate reorganiza activitatea și restructura datoriile sub supravegherea instanței și a unui administrator judiciar.

În cazul STB, autoritățile susțin că obiectivul este stabilizarea situației financiare și continuarea investițiilor în transportul public, fără întreruperea serviciilor oferite călătorilor.

Compania se confruntă cu datorii de peste 3 miliarde de lei, iar administrația Capitalei consideră că reorganizarea este necesară pentru a limita impactul asupra bugetului local și pentru a crea condițiile unei redresări pe termen lung.