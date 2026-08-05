Toate instituțiile aflate în subordinea Primăriei Capitalei (PMB) aplică, începând de miercuri, măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Printre schimbări se numără diminuarea iluminatului public, limitarea utilizării aparatelor electrice și modificarea programului de încărcare a autobuzelor electrice.

Măsurile au fost stabilite după o ședință la care au participat conducerile companiilor municipale cu cel mai mare consum de energie.

„STB, Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti, Termoenergetica, ADP Bucureşti şi toate instituţiile din subordinea PMB vor lua, de azi, o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor municipale, considerate mare consumatoare de energie, să vină fiecare cu un plan de soluţii. Acestea nu vor afecta calitatea şi buna funcţionare a serviciilor publice pentru bucureşteni”, anunţă, miercuri, Primăria Bucureşti.

Măsurile au fost stabilite după o ședință la care au participat conducerile companiilor municipale cu cel mai mare consum de energie.

Societatea de Transport București va încărca autobuzele electrice în afara intervalului 19:30 - 23:00 și va reduce activitățile de întreținere și mentenanță desfășurate seara.

Totodată, iluminatul platformelor de parcare va fi pornit după ora 22:00, iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19:30 - 23:00, iar spălările exterioare și lucrările care folosesc aer comprimat vor fi reduse sau suspendate în schimbul al doilea.

„Se restrâng activităţile de întreţinere şi mentenanţă în intervalul 19.00 - 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval; Lumini stinse, aparate de aer condiţionat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopţii”, mai arată sursa.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al corpurilor LED conectate la sistemul de telegestiune.

Potrivit Primăriei, modificarea programului de aprindere a iluminatului ar necesita operațiuni tehnice complexe și schimbări ale sistemului software.

În același timp, Poliția Locală București va notifica operatorii de panouri publicitare digitale și iluminate să oprească alimentarea acestora în intervalul critic, iar pe durata lunii august ecranele digitale și iluminatul mijloacelor de publicitate vor fi oprite între orele 20:00 și 21:00.

Compania Municipală Termoenergetica va opri pompele de ridicare a presiunii, iar apa caldă va fi furnizată direct prin presiunea rețelei de apă rece. Totodată, va reduce sau reprograma funcționarea pompelor de recirculare și presiune.

La sediile administrative vor fi limitate echipamentele de climatizare și va fi oprit iluminatul neesențial.

Măsuri similare vor fi aplicate și la sediul Primăriei Capitalei, unde iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare va fi oprit pe timpul nopții, sistemul de răcire va funcționa la un nivel redus pe toată durata lunii august, iar mașinile electrice nu vor fi încărcate în intervalele de consum ridicat.

Reducerea consumului de energie va fi aplicată și la sediile Administrației Domeniului Public, în parcuri, cimitire, crematorii și în celelalte instituții aflate în subordinea Primăriei, unde vor fi oprite echipamentele neesențiale și va fi limitată utilizarea instalațiilor de climatizare.