Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ include un amendament potrivit căruia capacitățile de producție a energiei electrice pe bază de lignit și huilă vor putea fi scoase treptat din exploatare doar după ce vor fi puse în funcțiune noi capacități energetice care să le poată înlocui.

Proiectul a fost adoptat cu 180 de voturi pentru, 9 împotrivă și 27 de abțineri, în timp ce 80 de deputați nu au votat.

Amendamentul introdus în proiect prevede că retragerea din exploatare a capacităților de producție pe bază de lignit și huilă va putea avea loc numai după instalarea, racordarea și punerea în funcțiune comercială a uneia sau mai multor capacități de producție cu emisii reduse de carbon.

Potrivit textului adoptat, noile surse de energie trebuie să poată prelua, în condiții de siguranță și continuitate, funcțiile electrice și, după caz, termice ale capacităților retrase.

„Scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se realizează numai după instalarea, racordarea şi punerea în funcţiune comercială a uneia sau mai multor capacităţi ori surse alternative de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, care, individual sau cumulat, pot prelua, în condiţii de siguranţă şi continuitate, funcţiile electrice şi, după caz, termice ale capacităţilor retrase”, prevede amendamentul adoptat.

Proiectul de lege fusese aprobat anterior de Senat, iar votul din Camera Deputaților, în calitate de for decizional, încheie procedura parlamentară.

Legea stabilește cadrul pentru continuarea procesului de decarbonizare a sectorului energetic, cu condiția ca retragerea centralelor pe cărbune să fie corelată cu punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție care să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică și termică.