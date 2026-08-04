Președintele Nicușor Dan a făcut marți seară o serie de anunțuri majore legate de viitorul fondurilor europene destinate României și de îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful statului a confirmat promulgarea unui pachet important de legi critice, dar a transmis și un avertisment ferm către Parlament privind modificările aduse legislației din sectorul energetic.

Miza o reprezintă atragerea banilor europeni și menținerea stabilității economice a țării, în contextul în care dezbaterile politice din ultimele zile au pus sub semnul întrebării respectarea unor angajamente deja asumate în fața Comisiei Europene.

Șeful statului a subliniat că deciziile luate marți seară sunt esențiale pentru garantarea accesului României la resursele financiare oferite de partenerii europeni. Promulgarea pachetului normativ asigură continuitatea proiectelor mari de investiții la nivel național.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum şi ratificarea Acordului SAFE, acte normative care ţin de capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele şi de a valorifica oportunităţile de dezvoltare”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Conform precizărilor sale, comunitățile locale și cetățenii vor fi direct beneficiari ai acestor măsuri administrative și legislative.

„Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ servicii mai bune şi creşterea calităţii vieţii, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru şcoli modernizate, pentru autostrăzi”, a adăugat șeful statului.

Printre actele normative promulgate se numără măsuri care vizează direct eficientizarea aparatului bugetar, dar și priorități stabilite în urma consultării cetățenilor.

Nicușor Dan a punctat că aceste fonduri implică și reforme majore în funcționarea statului, dând ca exemplu Codul administrativ, precum și mecanismul prin care angajații de la ANAF și Autoritatea Vamală care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude de amploare vor beneficia de bonusuri financiare.

De asemenea, cadrul normativ de dezvoltare urbană include voința exprimată de cetățenii Capitalei în cadrul referendumului din 2024.

„Un proiect important este şi Codul urbanismului, care reprezintă un pas esenţial pentru clarificarea şi modernizarea dezvoltării urbane, integrând şi rezultatele referendumului validat de bucureşteni, pe care l-am iniţiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democraţia nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci şi transformarea voinţei cetăţenilor în decizii legislative”, a explicat Nicuşor Dan.

Președintele a ținut să scoată în evidență maturitatea politică din spatele unora dintre deciziile adopting, apreciind că atenția partidelor trebuie să rămână concentrată pe prioritățile economice majore ale țării.

Conform acestuia, actele normative adoptate recent de către parlamentari reprezintă "un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puţin accent pe conflicte".

Această abordare are un efect direct asupra modul în care România este percepută de piețele financiare internaționale și de marii investitori străini.

„În acest mod, încrederea agenţiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează şi investitorii să îşi menţină interesul pentru ţara noastră”, a conchis președintele.

În ciuda avansului pe anumite jaloane, situația legislației din domeniul energiei rămâne tensionată. Senatul a adoptat marți un proiect de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. În cadrul votului, a fost aprobat un amendament depus de PSD, care stabilește că oprirea definitivă a capacităților de producție pe bază de cărbune se poate realiza numai după ce vor fi puse în funcțiune noi capacități energetice.

Această modificare a stârnit reacții ferme. PNL și președintele formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, au avertizat public că amendamentul PSD pune în pericol un jalon PNRR care a fost deja îndeplinit, validat și plătit de Comisia Europeană.

Președintele Nicușor Dan a confirmat că urmărește cu atenție evoluția procesului legislativ și este pregătit să intervină dacă textul final va pune în pericol finanțarea țării.

„Interesul naţional înseamnă atât securitate energetică, cât şi respectarea angajamentelor asumate de România şi protejarea stabilităţii economice şi financiare a ţării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate şi voi uza de toate prerogativele constituţionale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase şi să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a concluzionat șeful statului.