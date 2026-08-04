Politica

Modificări importante pentru programul european SAFE. Decizia adoptată de Senat

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Modificări importante pentru programul european SAFE. Decizia adoptată de SenatPlen Parlament. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Plenul Senatului a dat undă verde marți unei noi propuneri legislative care aduce modificări Ordonanței de urgență nr. 62/2025. Aceasta vizează măsurile de punere în aplicare a programului european SAFE și introduce noi reglementări privind gestionarea creditelor de angajament din bugetul de stat.

Inițiativa a trecut de prima cameră parlamentară cu un total de 86 de voturi favorabile, în timp ce 35 de senatori au votat împotrivă și alți 3 s-au abținut de la vot.

Modificări importante pentru programul european SAFE. Decizia adoptată de Senat

Noutatea adusă de acest proiect legislativ constă în permiterea ordonatorilor principali de credite din cadrul bugetului de stat să efectueze operațiuni de dezangajare și reangajare a anumitor credite. Această măsură este adresată creditelor pentru care s-au încheiat deja angajamente legale la alte titluri de cheltuieli pe parcursul anului 2026.

În același timp, textul actului normativ impune condiții stricte referitoare la modul în care pot fi folosite fondurile rezultate în urma acestor modificări bugetare.

sursa: daad.de

Condițiile stabilite prin textul legii

Proiectul votat de parlamentari precizează clar cadrul în care pot fi efectuate aceste operațiuni financiare și restricțiile aferente.

„Pentru creditele de angajament introduse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat potrivit (...) Legii bugetului de stat, pentru care în cursul anului 2026 au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli, se autorizează ordonatorii principali de credite să dezangajeze fondurile respective şi să le reangajeze pe noul titlu de cheltuieli.

Creditele de angajament rezultate în urma dezangăjarilor efectuate (...) nu pot fi utilizate pentru angajarea de noi cheltuieli sau pentru virări la alte titluri de cheltuieli, respectiv nu pot face obiectul unor cedări la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului", prevede proiectul adoptat de Senat.

Proiectul merge la Camera Deputaților

Senatul a dezbătut și votat această inițiativă în calitate de primă cameră sesizată. Traseul legislativ al proiectului de lege va continua la Camera Deputaților, instituție care reprezintă forul decizional în acest caz.

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