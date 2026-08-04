Centrala Nuclerarelectrică de la Cernavodă se confruntă cu provocări majore din cauza secetei severe care a afectat debitul fluviului Dunărea. În ciuda condițiilor hidro-meteorologice dificile, Unitatea 2 continuă să funcționeze la capacitate nominală. Reprezentanții societății asigură populația că activitatea se desfășoară cu respectarea strictă a tuturor normelor și marjelor de securitate nucleară, în conformitate cu procedurile interne stabilite pentru perioade de secetă extremă.

Măsurile urgente puse în aplicare de autoritățile române au început deja să dea primele rezultate. În zona Cernavodă a fost raportată o ușoară creștere a nivelului apelor, fapt ce oferă un răgaz tehnicienilor care gestionează funcționarea centralei.

Chiar dacă acțiunile recente au determinat o îmbunătățire temporară a debitului, conducerea companiei rămâne rezervată în privința evoluției viitoare. Dacă prognozele hidrologice vor continua să arate scăderi ale nivelului Dunării în perioada imediat următoare, scenariul opririi temporare a Unității 2 rămâne o opțiune reală.

SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă continuă să funcţioneze la capacitate nominală, cu respectarea tuturor normelor şi marjelor de securitate nucleară, în baza procedurilor interne aplicabile în situaţii de secetă severă. Măsurile implementate de autorităţile române cu scopul creşterii nivelului Dunării la Cernavodă au determinat creşterea nivelului acestuia, se arată într-un comunicat al companiei.

Echipele de specialiști de la CNE Cernavodă monitorizează permanent toți parametrii de operare, marjele de siguranță și fiabilitatea echipamentelor. În paralel, se analizează constant datele transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru a anticipa dinamica debitelor pe fluviu.

Deşi, ca urmare a acţiunilor autorităţilor, există o creştere de nivel, în condiţiile menţinerii unor prognoze negative privind scăderea nivelului în perioada următoare, încă rămâne valabilă posibilitatea opririi Unităţii 2. Unitatea 1 rămâne în continuare în stare oprită sigură, arată conducerea companiei.

Reprezentanții societății au precizat că vor transmite informații actualizate cu privire la orice modificare din cadrul centralei.

Pentru a asigura volumul necesar de apă necesar răcirii reactoarelor, armata a fost chemată să intervină direct pe cursul fluviului. Luni, militarii au detonat din nou stânca Pârjoaia. Scopul acestei operațiuni speciale a fost devierea debitului de apă către brațul Dunării Vechi, astfel încât apa să poată ajunge în cantități suficiente la priza de alimentare a centralei de la Cernavodă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirma că operaţiunea a fost un succes şi menţiona că, potrivit calculelor iniţiale, joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită.

Acțiunile de inginerie hidrotehnică continuă într-un ritm alert. Potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la Apele Române, până miercuri dimineață se are în vedere scufundarea a patru barje. Această manevră va ajuta la redirecționarea suplimentară a debitului Dunării către zona de captare a centralei nucleare.

Scenariile pe termen scurt puse la dispoziție de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor nu sunt optimiste. Datele indică faptul că, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării la intrarea în țară ar putea coborî sub pragul istoric de 1.400 metri cubi pe secundă, valoare mai mică decât minimul înregistrat în luna august a anului 2003. Hidrologii estimează că acest debit extrem de scăzut se va menține pe tot parcursul săptămânii.

Sistemul energetic național se află deja sub o presiune uriașă. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost deja oprită anterior, reducând producția internă de energie electrică cu aproximativ 10%. Această scădere a venit într-un moment critic, caracterizat printr-un consum record generat de valul de caniculă.

În cazul în care scăderea continuă a debitelor va impune închiderea Unității 2, producția națională de energie va suferi o nouă lovitură severă, cu efecte majore asupra stabilității rețelei energetice naționale.