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TVA zero pentru panourile fotovoltaice. Modelul din Germania, propus şi în România

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TVA zero pentru panourile fotovoltaice. Modelul din Germania, propus şi în RomâniaPanouri fotovoltaice / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului adoptarea, în regim de urgență, a unui pachet de măsuri fiscale care să permită aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare, după modelul implementat deja în Germania. Propunerea are la bază Directiva (UE) 2022/542, care oferă statelor membre posibilitatea de a aplica inclusiv TVA zero pentru instalațiile fotovoltaice.

APCE spune că România trebuie să accelereze investiţiile în energie

Potrivit APCE, Germania utilizează acest mecanism din 1 ianuarie 2023, iar măsura a stimulat investițiile private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei.

Reprezentanții asociației susțin că situația din sistemul energetic românesc arată cât de important este sprijinul acordat investițiilor în producerea și stocarea energiei.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, se arată în comunicatul APCE.

casă cu panouri fotovoltaice

casă cu panouri fotovoltaice. Sursa foto: Freepik

TVA zero pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW

Asociația anunță că va depune în sesiunea parlamentară din toamnă un proiect legislativ care prevede TVA zero pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW, bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalațiilor.

Măsura ar urma să se aplice persoanelor fizice, ONG-urilor, unităților de cult, școlilor, spitalelor, instituțiilor publice și IMM-urilor eligibile. Totodată, APCE propune eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată și utilizată ulterior din baterii.

APCE estimează că măsura ar atrage investiţii de peste 600 de milioane de euro

Potrivit calculelor organizației, aplicarea unei cote de TVA de 0% ar putea duce anual la instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice, ceea ce ar însemna o capacitate suplimentară de 768 MW și o capacitate de stocare de 1,54 GWh.

Investițiile private mobilizate ar putea ajunge la aproximativ 614 milioane de euro, în timp ce impactul bugetar brut rezultat din neîncasarea TVA este estimat la aproximativ 129 de milioane de euro pe an.

Ce ar urma în sectorul energiei

APCE susține însă că o parte importantă din această sumă ar putea fi recuperată prin taxele și contribuțiile achitate de firmele instalatoare, precum CASS, impozitul pe profit și taxele pe dividende.

Potrivit asociației, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată ar genera aproximativ 4,8 euro în investiții private, fără ca statul să fie nevoit să finanțeze aceste proiecte prin programe de subvenții.

Pe termen mediu și lung, organizația apreciază că măsura ar contribui la reducerea importurilor de energie, la diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf, la dezvoltarea capacităților de stocare și la creșterea securității energetice.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA zero pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan.

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