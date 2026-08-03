Facturile la curent, în plină criză energetică. Anunțul autorităților

Scumpirile înregistrate în ultimele zile pe piața energiei electrice nu ar trebui să se reflecte, în această perioadă, în facturile plătite de majoritatea românilor. Explicațiile au fost oferite de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a spus că furnizorii sunt protejați de fluctuațiile pieței prin contractele pe termen lung încheiate cu producătorii.

Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii puternice a prețurilor la energia electrică pe piețele spot din regiune.

Potrivit secretarului de stat, majoritatea consumatorilor casnici au contracte încheiate pe aproximativ un an, cu tarife fixe, iar furnizorii și-au construit din timp strategiile de achiziție pentru a reduce expunerea la volatilitatea pieței.

„Cele mai multe contracte sunt încheiate pe un an și au tarife fixe. Furnizorii au o strategie comercială și au contracte la preț fix cu o parte dintre producători, ceea ce le permite să gestioneze mai bine aceste perioade de volatilitate”, a declarat Cristian Bușoi.

Acesta a precizat că, în prezent, nu au fost observate modificări ale ofertelor comerciale destinate persoanelor care doresc să încheie noi contracte de furnizare a energiei electrice.

Oficialul a a mai spus că este important ca producătorii interni, inclusiv Nuclearelectrica, să își mențină capacitățile de producție disponibile pentru a-și respecta obligațiile contractuale față de furnizori.

Reprezentantul Ministerului Energiei a explicat că impactul creșterii prețurilor este resimțit în primul rând de companiile care cumpără energie direct de pe piața spot.

„Cei mai expuși sunt consumatorii industriali care cumpără energie de pe piețele spot. Aceste costuri nu se transferă automat în facturile gospodăriilor”, a afirmat Bușoi.

El a avertizat, însă, că efectele pot apărea indirect în economie.

„Toate aceste creșteri afectează competitivitatea economiei și contribuie la presiunile inflaționiste. Sunt evoluții care trebuie tratate cu maximă seriozitate”, a spus oficialul.

Întrebat dacă furnizorii ar putea invoca actuala situație pentru a modifica unilateral contractele existente, secretarul de stat a declarat că nu există astfel de semnale.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei este în contact permanent cu principalele companii din sector, iar, în acest moment, niciuna dintre acestea nu și-a exprimat intenția de a schimba condițiile contractuale pentru clienții casnici.

Referindu-se la situația sistemului energetic, Cristian Bușoi a declarat că România acoperă în această perioadă o parte din necesarul de energie prin importuri, în principal din Bulgaria, care dispune încă de surplus de producție, dar și din Ucraina.

Oficialul a precizat că autoritățile monitorizează permanent evoluțiile de pe piața regională, în contextul consumului ridicat provocat de valul de caniculă și al producției reduse de energie eoliană în mai multe state.

La final, reprezentantul Ministerului Energiei a făcut apel la un consum responsabil de energie în intervalele cu cerere ridicată, exprimându-și speranța că măsurile de reducere a consumului vor contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național.