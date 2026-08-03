După ședința foto în uniformă de marinar, la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”, Radu Miruță s-a lăsat surprins într-o altă ipostază neobișnuită. În timpul operațiunii desfășurate la stânca Pârjoaia, din zona brațului Bala, ministrul Apărării (MApN) a fost fotografiat în timp ce trecea peste balustrada unei nave pentru a coborî pe ponton. Deși era în costum, acesta a ales să sară peste balustradă.

Imaginile au fost surprinse la intervenția organizată la stânca Pârjoaia, din zona brațului Bala, unde militarii au desfășurat o nouă detonare controlată pentru a crește debitul de apă către Dunărea Veche și Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Operațiunea a fost realizată cu 60 de kilograme de explozibil, de două ori mai mult decât la intervenția precedentă. Încărcăturile au fost amplasate de scafandrii Grupului EOD, sprijiniți de specialiștii Brigăzii 10 Geniu.

„Joi, în cel mai rău caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în situația de a fi oprită”, a arătat el.

Stânca Pârjoaia, aflată pe Dunăre, a fost dislocată în urma unei noi detonări controlate desfășurate luni dimineață. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a apreciat că intervenția a fost „un succes” și că aceasta ar putea contribui la creșterea debitului de apă direcționat către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Ministrul a explicat că îndepărtarea formațiunii stâncoase este necesară atât pentru facilitarea navigației, cât și pentru continuarea lucrărilor de dragare pe brațul Dunărea Veche.

„Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Ce poate din ea va elibera suplimentar”, a mai spus el.

Potrivit ministrului, intervenția nu se încheie odată cu detonarea. În perioada următoare vor continua operațiunile de îndepărtare a stâncii, iar autoritățile iau în calcul ca materialul extras să fie scufundat controlat miercuri, în funcție de concluziile specialiștilor de la Apele Române.