Update 10:58. O nouă operațiune de detonare controlată a avut loc la stânca Pârjoaia, situată în zona brațului Bala, în încercarea de a redirecționa un debit mai mare de apă către Dunărea Veche și Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Pentru această intervenție, echipele de genişti au utilizat 60 de kilograme de explozibil, de două ori mai mult decât la acțiunea anterioară. Materialele explozive au fost montate în cursul dimineții de scafandrii Grupului EOD, cu sprijinul specialiștilor Brigăzii 10 Geniu.

La intervenție a fost prezent și ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Joi, în cel mai rău caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în situația de a fi oprită”, a afirmat Miruță.

Intervenția militară pentru devierea unei părți din debitul Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă nu a avut rezultatul așteptat în prima zi a operațiunii. Stânca Pârjoaia nu a putut fi dislocată în urma exploziilor controlate executate duminică, astfel că misiunea va continua luni, cu o încărcătură de explozibil mai mare. Operațiunea organizată de Ministerul Apărării Naționale (MApN) are ca obiectiv redirecționarea unei cantități mai mari de apă pe Brațul Borcea, astfel încât să fie asigurat debitul necesar pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă, în contextul nivelului scăzut al Dunării.

Potrivit planului inițial, acțiunea urma să se desfășoare în două etape și să dureze între 24 și 36 de ore. Prima fază a vizat detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, aflată pe cursul Dunării, în apropierea centralei.

După exploziile executate duminică, aceasta nu a fost dislocată, iar militarii vor relua intervenția în cursul zilei de luni, folosind o cantitate dublă de explozibil.

Locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Marcel Neculae, a explicat că echipele vor analiza situația înainte de o nouă intervenție.

„Am executat o primă explozie la suprafaţă, să vedem cum va reacţiona roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul doi. Aşteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii Forţelor Navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibil şi am convingerea că mâine vom reuşi să rupem această stâncă şi să trecem la faza a doua de a fărâmiţa treptat malul stâncos cu acelaşi obiectiv, creşterea obiectivului pe Dunărea Veche”, a declarat Marcel Neculae.

Acesta a adăugat că, după dislocarea stâncii, mai multe barje vor transporta piatră pentru etapa următoare a intervenției.

Duminică, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că primele teste s-au desfășurat în condiții de siguranță.

„Primele teste au reușit în siguranță! Urmează trei explozii controlate cu încărcături de mare putere. În aceste momente, MApN intervine cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă”, spuneau reprezentanții Ministerului.

Autoritățile estimează că, dacă intervenția programată pentru luni va avea rezultatul așteptat, întreaga misiune ar putea fi finalizată până marți, iar o cantitate mai mare de apă va fi direcționată către Centrala Nucleară de la Cernavodă.