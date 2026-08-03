Sfârșitul tragic al poetei Veronica Micle

I s-a spus muza lui Mihai Eminescu. Asta, pentru că din 1872 și până în 1883, între ea și Eminescu a existat o tulburătoare poveste de dragoste, fragmentată de evenimentele care le vor marca viața iremediabil. Dacă Mihai Eminescu a decedat la 15 iunie 1889, Veronica Mince va muri pe 3 august 1889 în circumstanțe încă neclare.

Majoritatea surselor converg spre sinucidere prin otrăvire, dar maicile de la Mânăstirea Văratec i-au asigurat o înmormântare fără restricțiile impuse în cazul celor care comit acte suicidare.

Veronica Micle era foarte tristă după moartea poetului Mihai Eminescu. Oficial, relația lor de iubire, începută timid încă de când ea era căsătorită cu profesorul Ștefan Micle se încheiase în 1883, când Eminescu se îmbolnăvise grav. Eminescu și Veronica Micle se cunoscuseră la Viena, în primăvara lui 1872. Cei doi erau de aceeași vârstă, Mihai Eminescu născut la 15 ianuarie 1850, Veronica Micle, născută la 22 aprilie 1850.

Veronica Micle, născută la Năsăud, ca Ana Câmpeanu ajunsese de mică în Moldova. Se căsătorise încă din adolescență cu profesorul Micle, un bărbat care avea deja vârsta la care îi putea fi tată. La 18 ani, Veronica Micle era mama a două fiice. Profesorul Micle era prieten cu Titu Maiorescu. Maiorescu era directorul școlii unde învăța Veronica: Profesorul Micle prezidase comisia de finalizare a studiilor pentru promoția Veronicăi.

Ștefan Micle l-a protejat pe Mihai Eminescu, oferindu-i un post de director al Bibliotecii Universitare, el fiind Rector. În 1875, Micle e destituit, Eminescu pierde postul. Veronica avea salon de literatură acasă. Se crede că la 1876, relația ei cu poetul depășise latura strict de conversație și corespondență. Ștefan Micle s-a stins la 4 augut 1879.

Din 1879 și până în 1883, Eminescu și Veronica Micle se iubesc, dar nu fac pasul mai departe. Eminescu se desparte în 1877, când pleacă la București. Veronica vine și ea la București după moartea soțului. Vrea o pensie de văduvă. Îl supărase pe Maiorescu atunci când depusese mărturie împotriva lui în timp ce era elevă. El nu a uitat și fiind în funcții politice nu a ezitat să se răzbune. El nu era de acord cu relația dintre Veronica Micle și Eminescu

Eminescu o cunoaște pe cumnata lui Maiorescu, Mite Kremnitz în 1876 și se îndrăgostește de ea, dar nu i se dă nicio speranță. Mite era soția medicului regelui Carol I, Willhem Kemnitz. Sora soțului ei, Clara Kremnitz era soția lui Maiorescu. S-a speculat că Maiorescu ar fi avut o relație secretă cu Mite, cumnata lui.

Veronica Micle a avut o aventură chiar cu dramaturgul I.L.Caragiale. Eminescu se va certa pe 24 decembrie 1881, violent cu I.L.Caragiale chiar la reședința poetei Mite Kremnitz.

Veronica Micle își căsătorise fiicele la București, iar prin 1885-1886 vine la București încercând să se apropie de Eminescu, grav bolnav din 1883. Eminescu va merge în străinătate, va ajunge o vreme în Moldova, va reveni la București în 1888. Va muri în sanatoriu în 15 iunie 1889.

Veronica Micle își trata afecțiunile stomacale și migrenele cu medicamente pe bază de arsenic. Își donase o casă moștenită de la mama ei, măicuțelor de la Mânăstirea Văratec unde a ajuns să se liniștească după moartea lui Eminescu. O familie de prieteni a vizitat-o acolo. Se pare că i-a adus și arsenicul de care ea avea nevoie pentru a merge la o farmacie să i se prepare un tratament. Cert este că pe fondul durerilor pe care le avea și a stării de supărare, A luat din tratamentul respectiv iar starea i s-a agravat brusc.

Foarte multe surse indică faptul că ar fi fost o ingestie voluntară, adică Veronica Micle, devastată de durere ar fi ales să își pună capăt zilelor. De fapt, cauza morții a fost o congestie cerebrală. Și totuși, după ce ea a decedat, pe 3 august 1889, la 5 august, a fost înhumată în cimitirul de la Văratec nu departe de biserică. Ori, se știa că pentru cei care își pun capăt zilelor, slujba de înmormântare are anumite restricții, după cum și locul de înmormântare este undeva mai departe de biserica dintr-un cimitir.

Indiferent de cauza decesului, la 39 de ani, Veronica Micle se sfârșea așa cum trăise, adică într-un mod tragic.