Moartea fostului mare fotbalist Diego Maradona a fost una subită, fără indicii ale unei agonii prelungite, iar Covid-19 nu poate fi exclus ca posibilă cauză a decesului, a declarat marți un medic legist în procesul privind moartea legendei argentiniene. Pablo Ferrari a fost ultimul martor audiat de apărare în acest dosar, relatează AFP.

Ferrari, desemnat de unul dintre inculpați să realizeze o autopsie a lui Maradona, a respins scenariul potrivit căruia fostul fotbalist ar fi trecut printr-o perioadă lungă de agonie, fără să primească îngrijirile medicale necesare, înainte de a fi găsit mort în pat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2020.

Pablo Ferrari și-a bazat concluziile pe analiza autopsiei și pe istoricul medical al lui Maradona. În fața tribunalului din San Isidro, la nord de Buenos Aires, el a susținut că perioada de agonie a fost de ordinul minutelor sau, cel mult, al câtorva ore.

„Perioada agonizantă a durat de la câteva minute la doar câteva ore, (...) foarte scurtă. Nu pot argumenta din punct de vedere academic că a suferit ore întregi; a fost bruscă”, a declarat medicul legist.

El a insistat că a fost vorba despre „o moarte subită”, apreciere care susține argumentele apărării în proces.

Maradona suferea de edem pulmonar, iar Ferrari a explicat că, în opinia sa, o perioadă îndelungată de sufocare ar fi trebuit să lase indicii fizice.

„O persoană care se îneacă se luptă constant pentru oxigen. Un pacient care se sufocă este disperat. Dar aici, nu au existat răni rezultate în urma unei lupte, aşa că agonia sa nu ar fi putut dura mai mult de câteva minute”, a spus medicul.

Deși mărturia lui Ferrari susține teoria unei morți subite, medicul legist a indicat și o problemă pe care a considerat-o relevantă în stabilirea cauzei decesului: Maradona nu a fost testat pentru Covid-19.

Ferrari a vorbit despre o „eroare metodologică prin faptul că nu i-a fost făcut” un astfel de test. În lipsa testării, el a susținut că nu poate fi eliminată posibilitatea ca infecția cu Covid-19 să fi contribuit la deces.

Declarația sa a fost făcută în cea de-a 44-a ședință de judecată și a încheiat audierea martorilor chemați de apărare.

Șapte profesioniști din domeniul medical sunt judecați de la jumătatea lunii aprilie pentru o posibilă neglijență fatală în perioada în care Maradona se recupera la domiciliu, în noiembrie 2020. Printre inculpați se află un medic, un psihiatru, un psiholog și asistente medicale.

Maradona se afla în convalescență după o intervenție neurochirurgicală considerată minoră și era îngrijit într-o locuință închiriată în acest scop, la Tigre, în nordul orașului Buenos Aires.

Cadrele medicale inculpate neagă orice responsabilitate pentru moartea fotbalistului. În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare.

Săptămâna viitoare sunt programate declarațiile finale ale unora dintre inculpați, instanța așteptându-se ca cel puțin trei dintre aceștia să fie audiați în această etapă.

Ulterior, potrivit calendarului provizoriu prezentat de instanță, până la sfârșitul lunii octombrie sunt programate pledoariile finale și rezumatul dezbaterilor.

Diego Maradona a murit la 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020. Cauza consemnată a decesului a fost un stop cardiorespirator asociat unui edem pulmonar.