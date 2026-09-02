Diego Maradona, aflat în perioada de recuperare după o intervenție neurochirurgicală și în plin sevraj alcoolic, nu ar fi trebuit să fie externat pentru convalescență la domiciliu, ci să fie internat într-un centru de reabilitare, au declarat marți doi experți în cadrul procesului privind moartea fostului fotbalist, potrivit AFP.

Un psihiatru și un medic internist specializați în patologii complexe au depus mărturie în cea de-a 38-a zi de audieri a procesului în care sunt analizate circumstanțele morții lui Maradona, survenită în 2020, în perioada în care acesta se recupera acasă după operația pe creier.

Intervenția neurochirurgicală se desfășurase fără complicații, însă starea lui Maradona era complicată de un „sindrom de confuzie asociat cu sevrajul alcoolic”, a declarat psihiatrul Jose Luis Covelli. În opinia acestuia, starea pacientului nu permitea externarea. „Nu era un pacient în stare să părăsească spitalul”, a afirmat Covelli.

Psihiatrul a enumerat printre manifestările apărute după intervenție agitația psihomotorie, impulsivitatea, iritabilitatea și tentativele de fugă.

Potrivit lui Jose Luis Covelli, simptomele impuneau un nivel de supraveghere care nu putea fi asigurat prin îngrijirea la domiciliu.

„Este un pacient pentru care era indicată internarea într-o instituție medicală. Îngrijirea la domiciliu nu îndeplinește cerințele necesare pentru monitorizarea cognitivă a evoluției pacientului în această stare de confuzie”, a subliniat psihiatrul.

Mărturia sa a fost urmată de cea a medicului internist Ramiro Larrea, care a ajuns la o concluzie similară în privința necesității internării.

Ramiro Larrea a declarat că Maradona „nu se afla în starea sa normală” și că trecea printr-un episod de sevraj care îl făcea dificil de gestionat. „Ar fi trebuit să fie internat într-un centru de reabilitare”, a afirmat medicul internist.

Larrea a pus sub semnul întrebării inclusiv modul în care a fost organizată convalescența fostului fotbalist.

„S-a organizat o spitalizare la domiciliu care nu era cu adevărat una, ci mai degrabă o monitorizare la domiciliu”, a spus medicul.

Convalescența lui Maradona fusese organizată într-o casă închiriată special pentru această perioadă, în Tigre, localitate situată la nord de Buenos Aires.

Acolo, fostul fotbalist a fost găsit mort în dimineața zilei de 25 noiembrie 2020.

Moartea a survenit în urma unui șoc cardiorespirator asociat unui edem pulmonar. Potrivit mărturiilor experților prezentate ulterior în proces, Maradona ar fi trecut printr-o agonie care a durat câteva ore.

Procesul, început la jumătatea lunii aprilie, a analizat în detaliu condițiile în care Maradona a fost îngrijit în casa din Tigre.

Printre aspectele examinate se numără dotarea medicală considerată insuficientă a locului în care a fost organizată convalescența, precum și îngrijirile și examinările medicale de care fostul fotbalist ar fi avut nevoie.

În evaluarea necesităților medicale au fost avute în vedere și antecedentele lui Maradona, în special problemele renale și cardiace.

Jose Luis Covelli și Ramiro Larrea fac parte din comisia medicală multidisciplinară formată din aproximativ 20 de specialiști, printre care se află și medicii care au efectuat autopsia lui Maradona.

Comisia a fost înființată de justiție în 2021 pentru a investiga circumstanțele morții fostului fotbalist. Cazul a avut un impact major în Argentina, unde dispariția lui Maradona a fost percepută ca o tragedie națională.

În timpul procesului, membrii comisiei s-au numărat printre cei mai critici martori în ceea ce privește îngrijirile care i-au fost acordate lui Maradona în ultimele săptămâni de viață.

În raportul întocmit în 2021, comisia a concluzionat că fostul fotbalist fusese „lăsat în voia sorții” de echipa medicală.

Raportul mai arăta că „semnele de pericol de moarte” ar fi fost ignorate.

Aceste concluzii fac parte din elementele analizate de instanță în procesul privind responsabilitatea celor implicați în îngrijirea lui Maradona.

Șapte profesioniști din domeniul sănătății - un medic, un psihiatru, un psiholog și membri ai personalului medical - sunt judecați pentru posibile neglijențe care ar fi contribuit la moartea lui Diego Maradona. Procesul este estimat să continue până în luna octombrie.

Cei șapte inculpați riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare, în cazul în care vor fi găsiți vinovați.