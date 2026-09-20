Șase cetățeni francezi, judecați pentru apartenență la ISIS

Un tribunal din Bagdad a început duminică procesul a șase cetățeni francezi acuzați că au făcut parte din gruparea Statul Islamic (ISIS). Dacă vor fi găsiți vinovați pentru infracțiuni comise împotriva Irakului și a populației irakiene, aceștia ar putea primi pedeapsa cu moartea, potrivit Reuters.

Cei șase fac parte dintr-un grup mai larg de 47 de cetățeni francezi suspectați de legături cu Statul Islamic, transferați anul trecut din centre de detenție din nord-estul Siriei în Irak.

Transferul a avut loc în cadrul unei operațiuni coordonate de autoritățile irakiene și forțele americane, pe fondul preocupărilor legate de securitatea închisorilor din regiune.

Inculpații sunt judecați în baza legislației antiteroriste irakiene. Ei au fost aduși la tribunalul penal din Bagdad într-o dubă penitenciară, escortată de mai multe vehicule Humvee în care se aflau membri ai forțelor speciale irakiene. Cei șase purtau uniforme galbene de deținuți.

La ședința de judecată au fost prezenți și reprezentanți ai ambasadei Franței la Bagdad, potrivit unui martor Reuters aflat în sala de judecată. Ambasada franceză nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la proces.

Judecătorul a decis amânarea următoarei ședințe până la 5 octombrie, pentru ca avocații apărării să aibă timp să studieze dosarul. Abbas al-Maliki, avocat numit de instanță pentru unul dintre inculpați, a declarat pentru Reuters că acesta este judecat pentru apartenență la Statul Islamic.

Gruparea jihadistă a ocupat teritorii vaste din Irak și Siria începând din 2014, înainte de a fi înlăturată, cinci ani mai târziu, de forțele coaliției conduse de Statele Unite. Numeroși membri ai organizației au fost capturați, însă celule ale Statului Islamic continuă să activeze în regiune.

În ianuarie, Statele Unite au anunțat că au început transferarea unor deținuți ai grupării din Siria în Irak, după apariția unor îngrijorări privind securitatea centrelor de detenție din nord-estul Siriei.

În februarie, ministrul irakian de Externe, Fuad Hussein, declara că Bagdadul discută cu mai multe state despre repatrierea propriilor cetățeni și că Irakul a solicitat sprijin financiar internațional pentru gestionarea numărului mare de prizonieri transferați.