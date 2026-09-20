Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee, în vârstă de doar 18 ani, este marele câștigător al Secțiunii Pian din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026.

Tânărul muzician a obținut Premiul I, în valoare de 15.000 de euro, dar și alte cinci distincții speciale, în urma finalei desfășurate sâmbătă, 19 septembrie, la Ateneul Român.

Jeongwoo Lee a impresionat juriul și publicul cu interpretarea Concertului nr. 2 în fa minor pentru pian și orchestră, op. 21, de Frédéric Chopin. Pe lângă premiul principal, pianistul a primit Premiul „Radu Lupu”, acordat pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu, pentru Suita nr. 2 în re major, op. 10.

Artistul sud-coreean a câștigat și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, „Hammers and Tongs”, de Karim Al-Zand, Premiul Publicului și Premiul „Playing for Tomorrow”, oferit de BRD – Groupe Société Générale.

Cea de-a cincea distincție specială este Premiul École Cortot, care îi oferă posibilitatea de a susține un recital la prestigioasa Salle Cortot din Paris, în stagiunea 2028–2029.

Pe locul al doilea s-a clasat Yiming Guo, din China, iar poziția a treia i-a revenit lui Pin-Hong Lin, din Taiwan. Cei trei finaliști au fost acompaniați de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, dirijată de Daniela Candillari.

Rezultatele au fost stabilite de un juriu internațional prezidat de pianista Lilya Zilberstein. Premiul „Constanța Erbiceanu”, acordat celui mai bine clasat concurent român din Secțiunea Pian, i-a revenit pianistei Inya-Maria Cutova.

Născut în 2008, la Seongnam, Jeongwoo Lee studiază în prezent la New England Conservatory, sub îndrumarea profesoarei HaeSun Paik. În 2024, el a câștigat Concursul Internațional de Pian de la Ettlingen.

Ediția din 2026 a Concursului Internațional George Enescu s-a desfășurat între 23 august și 19 septembrie, la București. Competiția a înregistrat un record de 819 înscrieri din 58 de țări.