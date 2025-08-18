EVZ Special Povestea de dragoste dintre George Enescu și o prințesă dintr-o veche familie boierească. Au murit în sărăcie







Relația dintre George Enescu (1881–1955), cel mai important muzician român al secolului XX, și Maruca Cantacuzino (1878–1969), născută Rosetti-Tescanu, este una dintre cele mai complexe și studiate povești de viață din istoria culturală românească. O relație care nu s-a răcit niciodată!

Aceasta s-a desfășurat pe durata a peste cincizeci de ani, pe fundalul unor transformări epocale – de la România monarhică și aristocratică de la început de secol XX, la tragediile celor două războaie mondiale și, în final, la prăbușirea ordinii sociale odată cu instaurarea comunismului.

Maruca provenea dintr-o veche familie boierească moldovenească, Rosetteștii, ramura Tescanu. Crescută într-un mediu privilegiat, a avut parte de educație aleasă și de acces la viața mondenă a Vechiului Regat. Destinul i-a fost marcat de o căsătorie prestigioasă, cu Mihail (Mişu) Cantacuzino, fiul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit „Nababul”, cel mai bogat om al vremii.

Alianța i-a asigurat statut social și material, însă nu și stabilitate personală. În plus, familia Rosetti purta stigmatul unor tragedii ereditare: tatăl și fratele Marucăi s-au sinucis, iar sora ei a sfârșit internată într-un azil psihiatric.

În acest cadru, la începutul anilor 1900, Maruca îl cunoaște pe George Enescu, aflat pe drumul consacrării internaționale. Relația lor s-a conturat treptat, de-a lungul decadelor, în paralel cu cariera muzicianului și cu apartenența Marucăi la anturajul Casei Regale, în special al Principesei Maria, viitoarea regină.

Viața personală a Marucăi a fost însă marcată de scandaluri: soțul ei a avut o relație cu sora sa, Nellie, ceea ce a dus la o ruptură ireparabilă. În acest context, Enescu a devenit nu doar partener sentimental, ci și un sprijin constant în momentele de criză.

Deși Maruca era cunoscută pentru temperamentul ei dificil, Enescu a rămas alături de ea. După moartea lui Mihail Cantacuzino (dec. 1928), cei doi și-au consolidat legătura, iar în 1937 s-au căsătorit la Paris.

Legătura lor, adesea descrisă drept „tumultuoasă”, a avut consecințe și asupra creației enesciene. Criticii și biografii au remarcat că trăirile intense și sacrificiile personale ale compozitorului ar fi putut influența sensibilitatea profundă a muzicii sale, deși acest aspect rămâne imposibil de demonstrat cu certitudine.

Până în anii ’40, Enescu și Maruca au trăit între celebritatea internațională și prestigiul social al aristocrației românești. Seratele muzicale de la Castelul Peleș, turneele europene și viața culturală pariziană reflectau un stil de viață cosmopolit.

Totul s-a schimbat după 23 august 1944 și, mai ales, după instaurarea regimului comunist în 1947. Averile familiei Cantacuzino au fost confiscate, iar climatul politic a devenit ostil. În 1946, Enescu și Maruca au părăsit România, stabilindu-se definitiv în Occident.

Exilul nu a fost însă unul al fastului. Muzicianul, afectat de boală și lipsuri, a murit la Paris, în 1955. Maruca, retrasă la Paris și apoi la Vevey, în Elveția, a trăit încă paisprezece ani, stingându-se în 1969, tot în condiții de precaritate materială.

Povestea dintre George Enescu și Maruca Cantacuzino ilustrează destinul tragic al unei generații. Ea reflectă contradicțiile aristocrației românești, fragilitatea fericirii în ciuda averilor uriașe, dar și modul în care istoria – războaiele, schimbările de regim, instaurarea comunismului – a zdrobit nu doar instituții și familii, ci și destine individuale.

Dincolo de toate, Enescu rămâne un simbol al geniului muzical românesc, iar Maruca – muza și partenera care, în ciuda controverselor, i-a însoțit viața până la capăt, după cum concluziona și Historia.