Toamnă istorică. Autostradă neîntreruptă până la Marea Adriatică







O autostradă neîntreruptă va face legătura între România și Marea Adriatică, începând din această toamnă. Pentru românii din Vestul țării, stațiunile croate devin astfel mai accesibile, ca și destinații turistice, față de litoralul Mării Negre. Croația a finalizat ultimul tronson al autostrăzii sale către Marea Adriatică, un drum de mare viteză cu legături directe către Europa de Est, prin Budapesta și Liubliana.

Potrivit presei maghiare, tronsonul până la granița cu Ungaria este acum finalizat. Segmentul rutier croat se va deschide oficial în această toamnă.

Mici probleme sunt înregistrate în zone din secțiunea bosniacă a autostrăzii. Acestea sunt în curs de reabilitare, pentru că nu respectă standardele de autostrăzi expres.

Autoritățile maghiare au finalizat, în schimb, ultima secțiune dintre autostrada M6, care face legătura cu autostrada croată A5.

Odată realizată conexiunea dintre autostrada M6 (Ungaria) și A5 (Croația), se crează o legătură rapidă și pentru România. Se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Sibiu, Alba, Deva, Timișoara sau Arad până la Marea Adriatică. Și locuitorii din zona de nord-vest a țării, din localități precum Oradea sau Satu Mare, beneficiază de această facilitate.

Fie că vor ieși din țară prin vama Nădlac, fie prin Borș, legătura pe autostradă se face via Budapesta. Durata traseului de la granița României până pe coasta dalmată va fi curpins între opt și zece ore, potrivit aplicațiilor de profil.

Deși distanța este mai mare (între 850 și 1.100 de kilometri), românii din vestul țării ar ajunge mai rapid pe litoralul croat, față de cel românesc. Distanța din Oradea până la Marea Neagră este de 863 de kilometri, iar față de Marea Adriatică, 917 de km. Diferența o face drumul neîntrerupt până la Marea Adriatică.

Pe traseul noului drum rapid către Adriatica au fost construite opt structuri: un viaduct, două pasaje supraterane și cinci poduri. Cea mai mare structură este viaductul Karasica, lung de 318 metri, care se întinde atât peste un râu, cât și peste o linie de cale ferată.

Secțiunea maghiară a autostrăzii M6 până la granița cu Croația a fost finalizată anul trecut. Aceasta face legătura cu autostrada croată A5, iar o porțiune de drum trece prin Bosnia și Herțegovina, prin Osijek și Sarajevo, până la coasta croată.

Investiția face parte dintr-un proiect european mai amplu, care să asigure legătura rapidă, pe autostradă, între Marea Neagră și Marea Adriatică.