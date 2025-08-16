Social Autostrada care taie Carpații. Imagini cu drumul de mare viteză ce va schimba România







Se lucrează intens la drumul de mare viteză care va traversa Carpații. Firmele de construcții au mobilizat peste 900 de muncitori și 150 de utilaje pe sectorul montan al autostrăzii Pitești - Sibiu. Drumul prinde deja contur, iar media lucrărilor pe întregul șantier a depășit 7%, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Oficialul CNAIR se declară optimist pentru stadiul lucrărilor din Secțiunea 4 a autostrăzii Pitești - Sibiu. El estimează că se va putea circula pe acest tronson chiar de anul viitor.

”Termenul de finalizare contractual este anul 2027, dar, în actualul ritm de lucru este posibil să fie deschisă circulația mai devreme, în 2026”, a afirmat Cristian Pistol, pe pagina sa de socializare.

Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) are o lungime de 9,86 km.

Constructorii care lucrează la Secțiunea 3 a autostrăzii Pitești - Sibiu au mobilizat aproape o mie de muncitori și 150 de utilaje în munți.

Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol

Consorțiul de firme româno-italian lucrează în zona montană a segementului de autostradă, pe aproape 9 km, din cei 37,4 cât are Secțiunea 3. ”Media lucrărilor pe întregul șantier a depășit 7%”, a mai anunțat directorul CNAIR.

Sectorul de drum este cuprins între localitățile Cornetu și Tigveni, cu o lungime de 37,4 km. Se lucrează inclusiv la portalurile tunelului Poiana (1,78 km), pentru ca în primăvara anului viitor instalația TBM să poată începe forajul. Construcția secțiunii este finanțată prin Programul Transport și trebuie finalizată până în anul 2028.

Constructorii turci care au câștigat licitația pentru Secțiunea 2 (Boița - Cornetu) lucrează la mai multe viaducte de pe traseu.

„În ultimele zile au fost instalate 36 de grinzi pe trei deschideri ale viaductului 1 in zona kilometrul 13. Se lucrează și la elevațiile pilelelor pe care se va sprijini deschiderea principală în lungime de 140 m. Pentru viaductul 2, km 14, localitatea Boita, se execută piloții forați”, a anunțat directorul CNAIR.

Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol

La viaductul 5, tot în zona localității Boita, constructorii se apropie de finalizarea excavațiilor, mai spune el.

Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) are o lungime 31,33km. Termenul de finalizare al lucrărilor este 2028.

În iunie anul acesta a fost deschis primul lot de autostradă din 2025, respectiv circulația pe încă 14,57 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Se poate circula astfel pe A1, între Curtea de Argeș și București, pe o distanță de aproximativ 140 km.

Aceștia sunt ultimii kilometri ai secțiunii 5 (Pitești-Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Lucrările au fost finalizate cu 2 luni înainte de termenul contractual.

În momentul de față se circulă pe secțiunea 5, între Pitești și Curtea de Argeș, precum și pe secțiunea 1 (Sibiu – Boița), care are o lungime de 13,17 km. Rețeaua națională de drum de mare viteză pe care se circulă acum a ajuns la 1.298 km.